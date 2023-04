La boda entre el piloto automovilístico Manu Urcera y la modelo Nicole Neumann anda viento en popa, pero se filtró la localidad donde se llevará a cabo la boda, algo que la modelo había dicho que sería Top Secret.

Según contó Karina Iavícoli, periodista y panelista de Intrusos de América TV, el matrimonio de Nicole Neumann con Manu Urcera será en San Martín de los Andes.

Esta información es noticia, pues la modelo aseguró que el lugar será guardado con estricta reserva y no habrá prensa invitada, salvo, que logren llegar al lugar, que según Nicole Neumann, la boda sería en un espacio de difícil acceso.

Filtraron el secreto mejor guardado de la boda de Nicole Neumann: “Quieren un acceso complicado”.

“Tengo el lugar (la localidad) donde se van a casar. San Martín de los Andes”, comentó Karina, a lo que Maite Peñoñori agregó que este jueves Nicole y Manu tomarán un avión privado con rumbo a este bello lugar del sur argentino.

De no llegarse a concretar este lugar, según el periodista Cristián Pugliese de Neuquén, estaría abierta la opción en el autódromo de Viedma, para una llegada fácil de los invitados por su cercanía al aeropuerto.

El periodista también señaló que Villa La Angostura es la otra posibilidad donde se podría llevar a cabo la boda Manu Urcera y Nicole Neumann.

“Justamente eso es lo que no quieren. No quieren fácil llegada y lo dijo ella. Quiere un acceso hiper compilado y no sé si van a poner alambre de púa. Quieren que sea muy exclusivo”, agregó Flor de la V.

La razón por la que Nicole Neumann y Manu Urcera no se casarían en diciembre

Hasta el momento se sabía que la ceremonia iba a ser el 8 de diciembre, día de la Virgen, un día elegido por la propia Nicole Neumann, pero por agenda de uno de los mejores amigos de Manu Urcera esta podría cambiar a noviembre, aseguraron en el magazine de Flor de la V.

Maite Peñoñori detalló la razón: "Me cuenta que en realidad esa posibilidad de cambio se dio porque hay un amigo de Manu que se llama Jeremías, uno de sus mejores amigos y es mano derecha de Claudio Urcera, se casa justo ese día", comentó la periodista.

La panelista contó que evaluán la posibilidad de que Nicole Neumann y Manu Urcera adelanten la fecha. "Las invitaciones todavía no han llegado", remarcó Peñoñori.