Fin de un ciclo: Marcelo Tinelli se despidió del programa Canta Conmigo Ahora con una emotiva carta

El día de ayer por la noche, Marcelo Tinelli cerró la segunda temporada de Canta Conmigo Ahora por El Trece en una noche emotiva, coronando a su nueva campeona. Mira quién ganó los 10 millones de pesos.

El conductor abrió el programa con su clásico saludo: ‘’¡Buenas noches, América!’’ y a dos meses de salir el primer campeón Nicolás Reyna del reality musical, la noche tuvo como finalistas a 4 participantes que se anunciaron el pasado miércoles.

Quienes habían clasificado eran Dámaris Zulli, Lucía Belén Báez, Facu Martinez y Gaspar Gigena, los favoritos del certamen que quedaron el camino eran Jano Piccardo y Lucas Barros.

Luego de una ronda, en el que cada participante cantó una canción, el jurado tomó la decisión que quedan fuera los varones y así la final definitiva de disputó entre dos mujeres.

‘’Por primera vez llega a la final dos mujeres’’, anunció Marcelo Tinelli, antes de que comience la ronda final.

Lucía Belín y Dámaris se enfrentaron al duelo final y antes de que se anuncié la ganadora, Tinelli dedicó unas palabras emotivas: ‘’Estamos terminando el programa. Antes de terminar y conocer la ganadora, primero quiero felicitarlas a las dos, son un fiel ejemplo del poder de las mujeres. Dos mujeres maravillosas, con unas agallas, unos ovarios tremendos’’.

Y prosiguió: ‘’Me encantaría que ganen las dos, te juro, me gustaría poder levantar con un brazo a una y con el otro brazo a la otra, no me van a dar los brazos, pero que me gustaría que pasará eso’’, expresó con su humor que lo caracteriza y una sonrisa de emoción, ante las palabras de agradecimientos para la producción, jurado y participantes.

Seguido de esto, quién se consagró ganadora fue Dámaris Zulli, el premio de los 10 millones de pesos se lo entregó el Puma Rodríguez y jurado de las dos temporadas.