Los rumores de separación de Emilia Mernes y Duki movilizaron a varios usuarios de las redes sociales. Algunos de ellos se mostraron indignados por el supuesto accionar del cantante, mientras que otros sufrían con la joven. Si bien ambos continuaron con su música y sacaron importantes novedades, la relación entre ambos estaba tensa y se notaba. Sin embargo, la entrerriana se cansó de los rumores y lanzó una contundente frase, frente a todos sus fanáticos de Chile.

Fin del misterio: Emilia Mernes dejó en claro su vínculo con Duki

Emilia Mernes y Duki eran una de las parejas más adoradas por todos. El cariño que transmitían y respeto era envidiado por sus seguidores, quienes amaban ver las interacciones entre ambos. En ocasiones, se presentaban al concierto del otro para entonar sus canciones, y mostraban el amor que se tenían. Todo se desmoronó cuando una joven publicó supuestos chats con el cantante, donde le era infiel a su pareja. Esto provocó una ola de críticas, rumores y distanciamiento que hirieron a ambos artistas.

En pleno show en Chile, Duki se había pronunciado al respecto, dejando en claro su amor por Emilia. Con lágrimas en los ojos, el rapero cambió la letra de su canción “Si me sobrara el tiempo” para incluir una mención explícita.“Y no importa dónde estés, te quiero a mi lado, listo pa’ la guerra; tú mi arma, yo un soldado. Deseándote en mi cama después de un sold out. Te salí a buscar, Emi, ¿dónde estás?”, cantó el artista, y generó una ovación entre el público. Sin embargo, esto había sido tomado como una muestra de que se habían separado. Incluso muchas fuertes habían confirmado la ruptura entre ambos.

El reencuentro de Emilia Mernes y Duki

Por su parte, Emilia Mernes estaba viviendo uno de los mejores momentos en su carrera, luego de que Disney le pidiera que entonara la canción principal de Moana 2, la nueva película animada. Además, la joven se había presentado en los Latin Grammy 2024, donde se mostró visiblemente conmovida por todo lo que se decía. “Fue una semana intensa”, dijo con la voz entrecortada, en un clip que rápidamente se viralizó. Además de ese momento, decidió mantenerse en silencio, hasta ahora.

En su concierto en Chile, Emilia Mernes presentó una de sus canciones y dejó en claro cuál es su vínculo con Duki. A la hora de presentar su último sencillo, la entrerriana rompió el silencio y lanzó: "Me gustaría que lo canten bien fuerte porque es una canción que le escribí a mi novio gangstar". Los gritos emocionados se escucharon, y generaron revuelo en redes sociales.

De esta manera, Emilia Mernes confirmó que ambos siguen muy enamorados y nada los separará. Tras la tormenta que ennegreció la relación con Duki, y en medio de un gran momento para su carrera, la cantante dio alegría en un show donde brilló como nunca antes.

A.E