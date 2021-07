Andrea Frigerio reveló por qué le dijo que no a MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity se convirtió en todo un clásico y es el espacio donde muchos famosos quieren estar, aunque algunos, aún siendo convocados, declinen la oferta. Este fue el caso de Andrea Frigerio que le dijo que no a la primera temporada y ahora reveló el por qué.

“Al principio no acepté porque no me gusta ser parte de los realities, no me siento cómoda. Es un formato que me inquieta y no me le animo", le dijo a Mitre Live sobre su decisión.

Ahondando en el tema, Andrea Frigerio dejó en claro que es el reality formaro que no suele consumir. "Es un problema mío pero no del programa. Me enganché en la segunda temporada y me pareció extraordinaria pero no me veo ahí. Y eso que soy buena cocinera", aseguró.

Andrea Frigerio redobló la apuesta y dijo que si la convocan junto a su marido, Lucas Bocchino, se animaría a cocinar en dupla.

Aunque le dijo que no en solitario, no descarta una propuesta que incluya cocinar a dúo con Lucas Bocchino. "Mi marido es muy buen cocinero, nosotros comemos de todo. Podríamos ir junto a cocinar a MasterChef", lanzó.

Javier Calamaro, otro que le dijo no a MasterChef Celebrity

Mientras se prepara MasterChef Celebrity 3 y muchos famosos buscan llamar la atención de la producción del programa, Javier Calamaro reveló que fue convocado para participar del certamen pero que se negó a hacerlo.

"Me llamaron y me enteré también que habían llamado a un montón... Y en ese momento quedó el Mono de Kapanga. Pero habían llamado como a diez rockeros. Les pedí una cifra estrambótica de dinero, como decir 20 veces más de lo que cobro por hacer una gira... Una cifra ridícula para que digan que no. Me daba más vergüenza decir 'no' que pedir mucha plata", dijo a PrimiciasYa.

Calamaro se mostró crítico de MasterChef Celebrity y lo consideró un "espanto". "Yo respeto a los que participan y quienes compitan, pero yo no. No me siento cómodo compitiendo y mucho menos me bancaría grabar 8 o 10 horas por día... Cuando me contaron cómo era el plan de grabaciones, me pareció un espanto", aseguró.

Amante de la cocina, el artista es cultor de la gastronomía como un punto de encuentro y un espacio de placer. "Cocinar en la TV para competir no me gusta. Yo siempre odié competir. Para mí la cocina sirve para otra cosa, para compartir momentos con la familia y amigos", agrego.