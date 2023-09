Fito Páez habló sobre su amistad con Nathy Peluso: "es una de las artistas más importantes del mundo"

Durante este año, el músico rosarino Fito Páez fue un éxito total. En parte, debido a su serie biográfica, "El amor después del amor", y al 30 aniversario de su álbum homónimo, lo que le permitió regresar a tocar en el estadio Vélez. Además, recientemente, el artista lanzó un nuevo videoclip en colaboración con su gran amiga española, nacida en Argentina, Nathy Peluso.

Luego de sacar a la luz los videos de “Brillante Sobre el Mic” junto a Ángela Aguilar y “Sasha, Sissí y el círculo de baba” junto a Mon Laferte, el músico presentó el clip de la versión de "La Verónica” junto a la talentosa Nathy Peluso.

Este video se filmó en Madrid durante dos días y narra la historia de Fito y Nathy como guionistas de una película ambientada en Roma. Un dato interesante es que incluye un homenaje al clásico de Jean-Luc Godard, "À bout de souffle" ("Sin aliento"), película protagonizada por Jean-Paul Belmondo en 1960.

Fito Páez y Nathy Peluso en concierto

Con respecto al trabajo en conjunto con Nathy Peluso, Fito Páez comentó: “Nathy es Nathy, hoy, una de las artistas más importantes del mundo. Una mujer íntegra, ligada al lenguaje musical. Acá me di uno de los lujos de mi vida. Mi padre me ponía un disco de Sinatra con Jobim. Hay allí un tema que se llama 'Dindi', en el que Tom toca la guitarra española acompañado por una percusión muy pequeña y un arreglo orquestal de Claus Ogerman que te hace decir 'esto no se va a volver a repetir'. Pero fue el concepto para hacer mi nueva versión de La Verónica. Otro lujo fue llamarlo a Rob Mounsey, uno de los arregladores de metales de Steely Dan. Para mí, es una cumbre de los arreglos favoritos de mi vida. Con la voz de Nathy, en el medio, imaginate… ¡es un escándalo!”.

¿Cómo nació la amistad entre ambos?



En el año 2020, durante el período de cuarentena en Argentina, Fito Páez ofreció un concierto en el Movistar Arena que se transmitió vía streaming. En dicho evento, Nathy Peluso hizo una aparición especial y cantaron juntos "Yo vengo a ofrecer mi corazón".

Nathy y Fito sonriendo juntos

Este no fue el único momento en el que compartieron el escenario. Durante la entrega de los Premios Latin Grammy en 2020, la cantante argentina residente en España interpretó "Buenos Aires", con Fito acompañándola al piano.

Finalmente, en uno de los conciertos de Fito Páez en el Estadio Vélez para celebrar los 30 años de "El amor después del amor", el músico rosarino nuevamente invitó a su colega. Antes de interpretar a dúo su colaboración "La Verónica", Fito expresó: “He tenido la suerte de que hoy nos visite una artista enorme, monumental, una artista genuina de esas que van a ser para siempre. Es un honor tener aquí, cantando con nosotros a Nathy Peluso”. Además, en los últimos días, se les ha visto pasear muy felices juntos por las calles de Ibiza, el popular destino veraniego en España.

SDM