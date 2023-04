El comentario transfóbico de Alex Caniggia contra Lizy Tagliani y Flor de la V

Alex Caniggia es reconocido por siempre expresar sus opiniones y no tener algún tipo de filtro. Sus comentarios suelen ser celebrados normalmente por sus seguidores, quienes disfrutan de la comicidad del mediático. Sin embargo, en las últimas horas compartió un meme que sobrepasó el límite y fue muy repudiado por el Internet, al agredir a Lizy Tagliani y Flor de la V.

Resulta ser que, en el marco de Semana Santa, el hijo de Claudio Caniggia decidió acudir a las redes para hacer un comentario que quedó muy fuera de lugar, al bromear con las identidades de dos de sus colegas. “Ofertón de pascua. Con la compra de estas dos conejitas, te llevás 4 huevos de regalo”, leía la imagen que publicó, junto a dos fotografías de Lizy y Flor de la V.

El posteo de Alex Caniggia en Instagram.

El posteo no pasó desapercibido por los usuarios y rápidamente causó revuelo en Internet, tildándolo de inapropiado e inaceptable. En Twitter, diferentes personas compartieron su opinión y expresaron su repudio.

“Alex Caniggia es el típico personaje que debe creer que el humor no tiene límite, pero sí los tiene. Los genitales de las personas trans no son tu diversión, deberías buscar los que te hacen falta a vos”, escribió un internauta. Mientras tanto, otro señaló: “Me parece un pelotudo... y ustedes los que dicen que Lizy también hace chistes, es ella. No habilita a otros a burlarse de su cuerpo. En el caso de Flor, ya dijo mil veces que le molesta este tipo de ’chiste’”, dejando muy en claro que el conductor de Los Desconocidos de Siempre no tiene derecho alguno a la hora de hacer comentarios de este estilo, que ataquen las identidades de otras personas.

Los usuarios no tardaron en repudiar el comentario.

Lizy Tagliani y Flor de la V no se pronunciaron al respecto del controversial comentario transfóbico de Alex Caniggia, las conductoras recibieron un gran apoyo en redes sociales. A su vez, el conductor recibió tanto repudio por parte de los usuarios que terminó eliminando el posteo de Instagram.

H.O