Después de tres años siendo la cabeza del equipo de Intrusos, Flor de la V sufrió una abrupta salida del programa enterándose por una información brindada al aire por la periodista Andrea Bisso y Ángel de Brito. El abandono repentino que debió realizar no solo la impactó a ella, sino también a la audiencia del ciclo de América. En su visita a Bondi Live, dio detalles de su salida y la finalización de su contrato.

La conductora le reveló a su colega cómo vivió la inesperada salida y el haber sido reemplazada por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich después de tres años de haberse “puesto el programa al hombro”.

Florencia de la V en Intrusos

Flor de la V reveló la verdad de su salida de Intrusos: “Merecía enterarme de otra manera”

A meses de haber sido despedida de manera abrupta de Intrusos, Flor de la V se sinceró con Ángel de Brito en Bondi Live y habló de cómo fue la finalización de su contrato y como se sintió al respecto.

“Lo viví con sorpresa, no me lo esperaba”, señaló la actriz en la charla que tuvo con el conductor de LAM respecto a la repentina pérdida de su puesto como cabeza de Intrusos. “No sabía y siento que no merecía enterarme de esa manera”, remarcó Flor después de haberlo dejado claro al aire en uno de sus últimos programas, entre lágrimas.

Respecto a la decisión del equipo del canal, aseguró que “tienen todo el derecho a cambiar, nos pasa a todos de decir ‘fue hasta acá, terminó’, pero yo preguntaba qué pasaba y nadie decía nada, y después enterarme porque vos lo publicaste”.

Además, contó haber sufrido una gran decepción ya que “nos habíamos visto la noche anterior en la tapa de los personajes del año”, y agregó que “no tenía ni idea, entonces, me sorprendió y no lo podía creer porque yo creía que había construido una relación laboral y hasta más que laboral con toda la gente del canal”.

También dejó en claro que todo su esfuerzo en los comienzos no fue valorado, ya que “me puse un programa al hombro cuando me llamaron diciendo que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dejaron. Iba a hacer otra cosa, pero me puse el programa al hombro y lo hice”.

Sin embargo, conociendo el ambiente televisivo sostuvo que “esto es así, no esperaba que me agradezcan de por vida”, pero agregó que “creía que me merecía que me citen para decirme”.

Pese a la abrupta decisión de América por sacar de Intrusos a Flor de la V, la conductora y actriz debutará muy pronto en “Los profesionales de siempre”, habiendo superado pero no olvidado el dolor de su inesperada despedida del ciclo.

