Flor de la V se emocionó en vivo por la graduación de sus hijos

Flor de la V y su esposo, Pablo Goycochea, asistieron al acto de egresados de sus dos hijos, Paul e Isabella.

En el estudio de Intrusos mostraron una fotografía familiar, de Paul e Isabella junto a sus padres, y la conductora no pudo contener la emoción y lloró en vivo: “Todavía tengo la voz tomada y he llorado de una manera... Hablo y ya me quiebro porque estoy viendo la foto y viste cuando la vida no te prepara para este tipo de cosas” y continuó: “Lo viví con mucha emoción y quería compartirlo porque es algo de mucha felicidad”, expresó Flor, muy orgullosa de los mellizos.

También agradeció a quienes la acompañaron: “Yo me veía sentada escuchando a las maestras hablando sobre todo lo que significa acompañar a los hijos en la crianza, y quiero agradecer a todas las personas que me he cruzado porque soy otra persona y me han abierto un mundo desconocido para mí”.

“Para nosotras, las mujeres del colectivo trans, son conquistas y de todas. Que yo esté sentada en un colegio y que me esté pasando esto... Yo siento que en algunos años será algo cotidiano, pero hoy tiene un valor importantísimo” concluyó la actriz que siempre que puede reivindica los derechos de la comunidad LGBT.