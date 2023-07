Luego de los recientes videos que presentó Flor Moyano en su denuncia de abuso contra Juan Martino, el equipo de "El Diario de Mariana" fue a buscar a Marian Farjat para que de su opinión sobre sus compañeros de "El Hotel de los Famosos".

La exparticipante de Gran Hermano aprovechó la oportunidad para destrozar al actor y apoyar a su excompañera: "La verdad no vi la nota de Flor, pero sé que lo que se vio es la verdad. Al final por suerte la verdad salió a la luz después de que nos trataran de locas. Cuando me llamaron para hablar del tema, siempre me mostré del lado de la mujer".

Imagen reciente de Marian Farjat en LAM.

Luego, la amiga de Flor habló sobre los videos que se presentaron: "Cuando mostraron los videos fueron claves para mí, para terminar de confirmar lo que ella y yo sabíamos", además habló de lo que vio en el reality: "Él era muy astuto, porque yo nunca vi que le tocara la cola enfrente mío, por eso verlo en el video fue fuerte".

Por último, Marian Farjat destrozó a Juan Martino: "Él siempre fue así, yo cuando hable con él me daba cuenta de que su pensamiento era retrógrado y machista, no era el perfil de Flor Moyano".

Marian empatizó con su amiga Flor Moyano tras lo sucedido

La exparticipante de Gran Hermano aprovechó el móvil para aclarar que la modelo no llegó a estar en una relación con el actor dentro del hotel: "Nunca llegó a ser una relación porque se estaban conociendo ahí y estuvieron muy poquito tiempo".

Para cerrar el tema, Marian Farjat empatizó con Flor Moyano al aire: "A mí también me paso que me llamaba por teléfono una persona con la que no quería hablar y también te tenés que poner firme, decirle no mira, me está haciendo mal, no me respetaste, no es no, y él nunca entendió ese límite".

J.C.C