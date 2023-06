La influencer Flor Moyano compartió su conmovedor y desgarrador llanto luego de haber asistido a los juzgados de La Plata, en Buenos Aires, para declarar y dar su versión de lo ocurrido en Cañuelas, durante las grabaciones del reality de El Trece, donde, el participante Juan Martino fue acusado por violación y abuso sexual por parte de exparticipante también de El Hotel de los Famosos.

Desde la privacidad de su auto y con una imagen de la Asesoría Pericial, Departamento Judicial La Plata, Flor Moyano abrió su corazón y envió un contundente mensaje tras haber revivido lo ocurrido dentro del Hotel de los Famosos.

Flor Moyano.

Las palabras textuales de Flor Moyano

"Y así quede sumamente sensible. Lloré muchísimo, tengo mis ojos hinchados pero ya poder hablar y contarlo, por más desgarrador que sea, siempre es liberador y sanador Gracias por el cariño y apoyo de todos los que me quieren y me conocen. Soy muy afortunada de recibir tanto amor.

No me avergüenza mostrarme así, vulnerable, frágil, triste. Esto soy también y es también parte de mi historia. Lo que sí puedo decir es que lo que me paso, no me define. Soy mucho más que esto, y si bien es una marca que va a quedar grabada siempre en mi, se que hoy estoy un poco más cerca del final.

La vida no es siempre linda, todos pasamos por momentos de mierda. Hoy elijo no aferrarme al pasado y poder volver a sonreir ser y feliz como lo fui siempre, a pesar de todas las cosas malas que nos pueden tocar. Me abrazo por lo fuerte y valiente que soy Un día muy fuerte para mi, muy duro.

Flor Moyano.

Revivir todo lo que me pasó, contar nuevamente cada situación, cada hecho traumático que viví. Pero acá estoy, resiliente, sacando mis mayores fuerzas como hice siempre para sobreponerme de cada situación, enfrentándome a mi misma y a mi realidad y abrazándome por lo fuerte que soy.

Por sobre todo abrazo a esa Flor que tuvo que pasar por tanto. Hoy a pesar de todo, hablar de esto nuevamente me parte en mil pedazos otra vez y es como volver abrir esa herida que tanto costó cerrar. No puedo parar de llorar, las lágrimas se desbordan pero se que soy mucho más fuerte que esto", publicó Flor Moyano de manera completa en un hilo de Twitter.

Qué espera Flor Moyano de la justicia

Según el letrado de defensor de Flor, Roberto Castillo, la causa contra Juan Martino, fue por "abuso sexual reinterativo" contra la modelo. En la pasada entrevista que la famosa dio en LAM, Ángel de Brito le consultó a Flor sobre, cómo le gustaría que termine la causa.

Flor Moyano.

"Con justicia", así de categórica fue la respueta de Flor Moyano. Después de un largo silencio, agregó: "Que de alguna manera esto lo le vuelva a pasar a nadie más", remarcó.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

S.A.