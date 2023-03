El Hotel de los Famosos 2 prometía ser un rival fuerte contra Gran Hermano, pero el poco rating y la denuncia por abuso sexual de una participante a u compañero, terminaron por hundirlo. Juan Etchegoyen reveló el nombre de los famosos que prestaron declaración en la justicia.

A través de Mitre Live, el periodista filtró los nombres de quienes testificaro y a quién favorecían con su declaración. "Las personas que fueron esta mañana a declarar a favor, me cuentan, de Juan Martino son Martín Coggi, Delfina Gerez Bosco, Fede Barón. Además, un cuarto testimonio que tiene que ver con Nicolás, un productor de 'El Hotel de los Famosos', que también habría dado testimonio a favor de Juan Martino", expresó Etchegoyen.

El periodista explicó que los testimonios no aseguraron ni admitieron declarar en favor del acusado, sino que los hechos relatados en las declaraciones no coincidirían con la denuncia de Flor Moyano. "No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que no creo que admitan que hablaron a favor de un denunciado por violación", reiteró Juan Etchegoyen.

Parte de la decadencia de la segunda temporada de El Hotel de los Famosos 2 tuvo que ver con la problemática de abuso que parece haberse dado dentro del hotel. Una vez ratificada la denuncia, la producción decidió eliminar a Juan Martino de la competencia sin dar explicaciones a los demás competidores.

La llegada de Flor Moyano a El Hotel de los Famosos 2

"¿Grupo hermoso? Se hacen los amigos, suben una fotito como si nada sabiendo todo lo que pasó. Qué triste que apoyen a una persona así, es lamentable... "Ya todo saldrá a la luz. Esto habla mucho de la clase de personas que son y a quién apoyan", fue el descargo de Flor Moyano que disparó la noticia antes de la producción emitiera un comunicado.

OL.