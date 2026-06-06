La actriz y diseñadora Flor Torrente mostró a traves de las redes sociales retazos de su vida privada. En esta ocasión, la hija de Araceli González mostró su hogar: una síntesis de arte contemporáneo y naturaleza, donde cada objeto cuenta una historia particular y aporta una atmósfera de calma.

Flor Torrente mostró parte de su casa en redes sociales

Flor Torrente mostró su rincón de arte: cuadros XL, esculturas y las plantas que son tendencia

El espacio de trabajo y descanso de Flor Torrente exhibe una coherencia visual que respeta la arquitectura moderna de la casa. Los ambientes gozan de una iluminación natural privilegiada, que atraviesa grandes ventanales y realza las piezas de arte distribuidas estratégicamente por cada habitación. Hay un cuidado especial en la selección de cuadros de gran formato, los cuales aportan carácter y un toque sofisticado a las paredes neutrales.

Flor Torrente apuesta a una conexión entre interior y exterior

En el área central, la distribución de los muebles prioriza la funcionalidad sin sacrificar la estética, permitiendo que la zona de estudio sea un verdadero oasis de inspiración. La mesa de madera noble, rodeada de elementos minimalistas, libretas de bocetos y flores frescas, funciona como el eje neurálgico. Acá, el orden y la calidez se equilibran de forma orgánica, reflejando su personalidad auténtica en cada detalle decorativo que rodea su escritorio.

Flor Torrente elige las plantas que son tendencia

La conexión con el exterior constituye un pilar fundamental en la ambientación elegida por Flor Torrente para su día a día. Diversas plantas de interior, que hoy se encuentran en la cima de las tendencias de diseño, pueblan los rincones más luminosos. La presencia de vegetación no resulta casual, ya que estas especies purifican el aire y añaden texturas orgánicas que contrastan con los elementos más rígidos de la estructura edilicia moderna.

El espacio de las mascotas de Flor Torrente

Además, los accesorios escultóricos que decoran el mueble principal aportan una cuota de cultura y refinamiento. Entre láminas ilustradas de gran valor artístico y pequeños objetos coleccionables de distintas partes del mundo, se advierte una clara predilección por los elementos que celebran la creatividad humana. Esta amalgama entre lo vivo y lo estático crea una atmósfera serena donde las mascotas encuentran su lugar ideal para descansar, disfrutando de la luz cálida que ingresa a través de los ventanales.

Tal como demuestra en sus redes sociales, los perros disfrutan de los espacios amplios y despejados, moviéndose con libertad entre la sala de estar y el jardín. Este vínculo estrecho con la naturaleza se mantiene incluso en el interior, donde cada maceta está ubicada con precisión para maximizar la luz solar.

Flor Torrente y su selección de cuadros y mini esculturas

Finalmente, el estilo de vida de Flor Torrente se resume en este refugio que fusiona el diseño de vanguardia con la calidez del hogar. La combinación entre elementos vintage, arte moderno y una selección botánica impecable, convierte este rincón en un verdadero espejo de su espíritu inquieto. Es, sin dudas, un espacio concebido meticulosamente para nutrir tanto su faceta creativa.