Adiós a los sillones de pana: Flor Torrente se suma a la tendencia deco que vuelve con fuerza en 2026

Flor Torrente volvió a compartir con sus seguidores un pequeño vistazo de su casa y dejó ver uno de los rincones más cálidos de su living. A través de una historia de Instagram, la actriz mostró su sillón con funda clara y almohadones de colores, una pieza hippie chic que refleja una tendencia de decoración que vuelve con fuerza en 2026: los tapizados suaves y texturados.

Flor Torrente se suma a la tendencia deco que vuelve con fuerza en 2026

En la imagen que Flor Torrente compartió en su cuenta de Instagram se puede ver el sofá en tono claro, acompañado por almohadones rayados en verde pastel con volados que refuerzan una estética relajada y romántica. Sobre él, su perro aparece completamente relajado, panza arriba, en una escena cotidiana que transmite el clima tranquilo del ambiente.

Flor Torrente

El espacio está ubicado frente a un gran ventanal cubierto por cortinas translúcidas que dejan pasar la luz natural y crean una atmósfera luminosa. A un costado del sillón, una mesa auxiliar transparente sostiene varios libros apilados y un pequeño ventilador de estilo retro, detalles que completan la impronta fresca y descontracturada del living.

En los últimos meses, los sillones con fundas de lino y los textiles con textura volvieron a ganar protagonismo en interiorismo, especialmente en livings donde se busca sumar calidez y confort a través de materiales suaves y envolventes.

Así es el sillón de Flor Torrente

Los colores tendencia para este 2026

En cuanto a los colores, las tendencias de decoración para 2026 apuntan a paletas que transmiten calma y conexión con la naturaleza. Tonos como el verde salvia, oliva o musgo aparecen cada vez más en livings y textiles porque aportan una sensación de bienestar y equilibrio visual.

También ganan protagonismo los neutros cálidos y los tonos tierra, como arena, terracota suave, marrón cacao o beige cremoso. Estas gamas reemplazan a los blancos fríos y grises que dominaron durante años, creando ambientes más acogedores y sofisticados en los espacios sociales del hogar.

Sin embargo, Flor Torrente adelantó que su sillón tendrá un pequeño cambio muy pronto. Sobre la imagen escribió: “Mañana llega la nueva funda de mi sillón”, dejando entrever que está esperando renovar el look del mueble con nuevas fundas que pronto transformarán este rincón de su casa.