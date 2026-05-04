Lejos de la tele, el negocio sustentable de Flor Torrente, la hija de Araceli González

Flor Torrente, la hija de Araceli González, inició hace más de una década un proyecto que la llevó a desarrollar un camino propio en el mundo del diseño. Con el tiempo, esa iniciativa se transformó en un negocio sustentable que sigue creciendo y adaptándose a nuevas etapas, con propuestas que evolucionaron junto a las tendencias del mercado.

Flor Torrente, la hija de Araceli González, arrasa con un negocio que la alejó de la televisión

Flor Torrente, la hija de Araceli González, encontró en el diseño una manera de construir un espacio distinto. La artista impulsa un emprendimiento que se consolidó con propuestas innovadoras y que hoy continúa expandiéndose bajo una identidad sustentable, sumando nuevas colecciones pero manteniendo la esencia de su inicio.

Flor Torrente con Helicia

A mediados de 2013, la hija de la actriz empezó junto a su amiga y socia Agus Bruzon la marca Helicia, un proyecto que nació con la idea de ofrecer carteras y accesorios veganos, elaborados sin ningún componente de origen animal. Este inicio la impulsó a continuar un camino propio, lejos de la televisión y adentrándose al mundo de la moda y el diseño.

Desde sus inicios, la firma de Flor Torrente se posicionó como una propuesta innovadora dentro del mercado argentino, apostando por materiales alternativos y diseños que combinaban funcionalidad y estética. En 2015, la firma comenzó a consolidarse con colecciones que incluían mochilas, sobres y carteras de líneas simples y modernas.

Flor Torrente con Helicia

La propuesta siguió creciendo y sumando nuevas colecciones, la venta digital es uno de sus grandes fuertes. Aunque la joven y su socia también cuentan con un local en Palermo donde se exponen sus productos. El espacio permitió acercar la propuesta directamente al público y reforzar la identidad de la marca como un emprendimiento sustentable y urbano.

El duro momento que vivió Flor Torrente con Helicia durante la pandemia de 2020

La llegada de la pandemia en 2020 significó un desafío para Flor Torrente y su socia, Agus Bruzon, pero también una oportunidad de expansión. Helicia incorporó la producción de barbijos reutilizables y sumó una línea de indumentaria que incluía joggings, buzos y prendas cómodas para el uso cotidiano, esta diversificación las llevó a vender en un año, más de lo que vendieron en los inicios de su marca.

Flor Torrente con Helicia

Entre 2021 y 2023, la marca continuó creciendo con colecciones que reforzaron la idea de moda vegana y sustentable. La propuesta se adaptó a las nuevas tendencias, incorporando accesorios versátiles y prendas que combinaban diseño con funcionalidad. Ambas consideraron que un punto clave dentro de su aumento de ventas fue escuchar a su público, manteniendo la esencia de su firma.

La presencia de Helicia en redes sociales y con la venta por su local web consolidó su lugar dentro del mercado argentino. Manteniéndose fiel a sus inicios, la empresa de joyas, carteras, ropa y accesorios, de Flor Torrente sigue creciendo y sumando productos que marcan tendencias. Desde joyas de piedras semipreciosas hasta las ideas de sus producciones, las empresarias siguen haciendo crecer una marca que tiene presencia.

Flor Torrente con Helicia

Flor Torrente, la hija de Araceli González, consolidó con el negocio sustentable de Helicia una trayectoria que se mantiene vigente desde 2013. Junto a Agus Bruzon, impulsó un proyecto que comenzó con carteras y accesorios veganos y que, con el paso de los años, se amplió hacia nuevas propuestas de indumentaria y colecciones adaptadas a distintos momentos.

VDV