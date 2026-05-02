Así es el nuevo living de Flor Torrente: estilo moderno, plantas minimalistas y un rincón especial para sus dos perros

Flor Torrente compartió en sus redes sociales la renovación de su living, donde el estilo moderno se combina con detalles minimalistas, plantas que aportan frescura y un rincón especialmente pensado para la comodidad de sus mascotas. Como era de esperarse, sus seguidores quedaron cautivados y no dudaron en elogiar este espacio de su casa.

Diseño y calidez: el living de Flor Torrente que marca tendencia

Flor Torrente volvió a abrir las puertas de su casa y esta vez dejó ver cómo renovó su living con una impronta moderna, cálida y muy personal. Fiel a su estilo relajado pero cuidado, la actriz apostó por una ambientación donde el diseño convive con detalles cotidianos y funcionales.

El espacio está dominado por una estética contemporánea, con líneas simples y una paleta de tonos neutros que van del blanco al gris, acompañados por colores tierra. El gran protagonista es un sillón esquinero en gris claro, ubicado estratégicamente junto a amplios ventanales que permiten el ingreso de luz natural durante todo el día. Este detalle no solo agranda visualmente el ambiente, sino que también potencia la sensación de calma y confort.

Así es el nuevo living de Flor Torrente

Para decorar esta zona, Flor Torrente colocó plantas de interior que rodean el sillón y aportan frescura. Se trata de especies de hojas grandes y verdes intensos, colocadas en macetas simples que acompañan la lógica minimalista del ambiente. Este tipo de elección refuerza una tendencia fuerte en interiorismo: sumar naturaleza de manera sutil, como parte del diseño y no como un exceso decorativo.

Así es el nuevo living de Flor Torrente

En una de las paredes, Flor Torrente armó una composición de cuadros que mezcla ilustraciones, arte gráfico y piezas con identidad propia. Este otro detalle suma personalidad y refleja su pasión por lo visual. Debajo de ellos se puede ver que hay un mueble bajo que reúne objetos deco, libros y una pequeña maceta. Este rincón termina de construir un ambiente vivido y auténtico.

Frente al sillón se encuentra un mueble blanco con varios cajones para guardar elementos y organizar el lugar. Por encima, se observan velas, cuadros con fotografías personales, más libros y una televisión empotrada a la pared. Además del estilo que predomina en su living, Flor Torrente priorizó la comodidad y la funcionalidad en cada elección. Desde el sillón amplio y mullido hasta la disposición de los muebles, todo está diseñado para disfrutar de este espacio en sus tiempos libres.

El nuevo living de Flor Torrente cuenta con un sitio exclusivo para sus perros

Flor Torrente es amante de los animales, por lo que sus perros ocupan un lugar fundamental en su día a día. Tanto es así que, a la hora de renovar su living, pensó en crear un sitio dedicado a ellos. Junto al ventanal, la artista ubicó una cama acolchonada antidesgarro en tono azul, donde sus dos mascotas pueden descansar cómodamente mientras disfrutan de la vista y la luz natural.

El nuevo living de Flor Torrente cuenta con un sitio exclusivo para sus perros

Este rincón no solo está integrado al diseño general, sino que también refleja una tendencia cada vez más presente: pensar los espacios del hogar incluyendo a los animales como parte central de la vida cotidiana. "Mi sillón haciendo mi casita mas feliz y hermosa. Es increíble como un pequeño cambio hace que todo se vea diferente (aplica a todo)", escribió la hija de Araceli González, súper conforme con el resultado.

En su publicación, también agradeció la ayuda de su decoradora: "Gracias Anita, sos un amor y quedo más lindo de lo que lo imaginé". A las pocas horas, sus seguidores quedaron deslumbrados y halagaron cómo quedó su sala de estar. En resumen, así es el nuevo living de Flor Torrente: estilo moderno, plantas minimalistas y un rincón especial para sus dos perros que llamó la atención en redes sociales.