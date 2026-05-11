La devastadora confesión de Florencia Torrente sobre su papá: "Pensé que no era real"

Flor Torrente dio una entrevista a la periodista Tatiana Shapiro y entre varias cosas de su vida, describió uno de los peores momentos que pasó y que marcó un antes y un después. “Muy difícil”, dijo la actriz y admitió: "Siempre tiene una cuota de tristeza ahí que te acompaña".

El duro momento de Flor Torrente

La noticia fue un golpe duro e inesperado para toda la familia, la pérdida de su padre ocurrió en medio de un día común y corriente, cuando Rubén Torrente sufrió un infarto mientras jugaba al fútbol. "Un tipo muy joven, muy deportista, muy saludable", indicó Flor Torrente, ante la sorpresiva partida y expresó "Pero bueno, sucedió. Pasa. Y fue muy fuerte".

Flor Torrente y su padre Rubén Torrente//Archivo

La actriz relató que la información le llegó en un momento en el que estaba en su casa, cocinando con su pareja, y sin batería en el teléfono móvil. En ese momento, la sorpresa y el shock se apoderaron de ella y describió cómo su mente no lograba aceptar la realidad en las primeras horas.

Flor Torrente y su padre Rubén Torrente//Archivo

“Lo único que decía era: ‘No puede ser’" recordó la hija de Araceli González totalmente impactada. En este contexto, la artista reveló que había estado con su padre un tiempo antes de que falleciera y que no había notada un mal estado en él. "Si lo vi el sábado...esto no está pasando", expresó.

Flor Torrente tomó conciencia que su padre ya no estaba

Durante esa etapa, Flor narró que se encontraba en un estado de desconcierto total, sin saber qué pasos seguir ni cómo afrontar la situación. “No sabía ni cómo se llamaban las cosas, qué tenía que hacer”, confesó, describiendo el caos emocional que le invadía. Sin embargo, el momento más impactante llegó cuando, ya sola en su casa y sentada en la alfombra, la realidad la golpeó de frente: “Dije: ‘Ah, mi papá no va a conocer a mis hijos’”.

Flor Torrente y su padre Rubén Torrente//Archivo

A pesar del dolor, Flor Torrente avanza en su proceso de duelo, volviendo a la escena porteña con nuevos proyectos y muchísima fortaleza. Sin embargo, la hija de Araceli González reconoce que la ausencia de Rubén Torrente sigue siendo un peso constante en su vida.