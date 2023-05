Flor Vigna abandonó la obra de Luciano Castro: "Quiere dedicarle todo a su música"

Flor Vigna y Luciano Castro están disfrutando de su noviazgo hace un par de meses. Parece que todo va bien y se los ve felices el uno con el otro. Pero ahora, la bailarina tomó una decisión que la alejará de su pareja. Como todos saben, está incursionando en la música y ya tiene varios temas que están teniendo bastante éxito, por suerte. En Intrusos, comentaron que decidió priorizar su carrera musical antes que la actuación, por lo que se bajó de la obra que está haciendo con su novio.

Hace casi dos meses que Flor Vigna comenzó a formar parte del elenco de la obra de Luciano Castro llamada El Divorcio. El elenco, antes de esta última incorporación, estaba conformado por Pablo Rago, Carla Conte y Natalie Pérez. Sin embargo, la última abandonó la obra después de terminar la temporada de verano, por lo que hubo que buscar un reemplazo urgente.

Se estrenó el nuevo video de Flor Vigna junto a Juli Poggio

Maite Peñoñori fue la encargada de revelar toda la información acerca de esta renuncia. En Intrusos, el programa que conduce Flor de la V en las tardes de América TV, contó que Flor Vigna hará lo mismo que hizo Natalie Pérez, a quien estuvo reemplazando. "La obra se hizo en Mar Del Plata, le fue muy bien y le está yendo muy bien acá. Ella es muy talentosa. Y, por lo que pregunté, las razones que me dio son profesionales y me desmiente que haya algo personal", dijo la panelista con respecto a esta decisión. Es que se comenzó a hablar de un distanciamiento con Luciano Castro y que ese era el motivo real de esta renuncia, pero parece que no es así.

Después, continuó explicando los detalles del abandono de Flor Vigna y se refirió a sus inicios en la música. "Va a dedicarse a lo musical. Debutó el 22 de marzo y la última función la hará el 28 de mayo. Estuvo dos meses", detalló Maite. De esta manera, aseveró que la participación de la bailarina en la obra de Luciano Castro sería de dos meses.

Flor Vigna le hizo un excéntrico regalo a Luciano Castro

"Hablé con Flor y me dijo que quiere dedicarle todo a su música. Hace poco estrenó un videoclip con Julieta Poggio y está muy abocada en eso. Siente que no tiene tiempo para dividirse", aseguró Maite Peñoñori sobre su conversación con Flor Vigna y el motivo por el cuál decidió abandonar la obra.

Ahora, la productora debe resolver a quién llamará para reemplazar a Flor Vigna en la obra. En este sentido, la panelista de Intrusos reveló el nombre que estará encarnando el personaje que ya pasó por dos actrices. "Quién ya estuvo ensayando, hizo fotos con el grupo, va a reemplazar a Flor Vigna y debutará el 31 de mayo es Mica Riera, quien interpretó a Fabiana Cantilo en la serie de El Amor Después del Amor, la biopic de Fito Páez", declaró Maite Peñoñori.

NL