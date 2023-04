Flor Vigna explicó por qué tiene agendado a Luciano Castro como "Estribillo"

Flor Vigna fue la invitada de este lunes al programa de Fernando Dente y allí reveló un insólito detalle sobre su relación con Luciano Castro, con quien está en pareja desde hace más de un año.

"¿Él sigue estando agendado (en tu celular) como 'Estribillo'?", le preguntó con picardía el conductor "Sí, sigue estando agendado como Estribillo", admitió Flor Vigna un poco avergonzada.

Vigna estuvo en el nuevo programa de Fer Dente.

"¿Me contás por qué es eso?", le pidió Dente. "Bueno, yo estaba en una etapa muy musical y yo veía que este muchacho era muy de ir al estribillo. Yo apenas lo conocí él fue muy directo. Me dijo: 'Mirá, yo no estoy para histeriquear, para decirte que no me interesás cuando me interesás. A mí me encantás'. Me dijo cosas hermosas y yo no conocía nada así", contó Vigna sobre Castro.

Vigna y Castro.

"Yo venía de mucha estrofa, de mucho preámbulo. Veía un poco el amor moderno, que sí que no. El histeriqueo. Él me voló la cabeza y bueno, él es en todo de ir al estribillo. Es un pibe de ir muy de frente", añadió. Finalmente, la artista confesó que Castro la tiene agendada a ella como Cho Chang, en referencia a uno de los personajes de la franquicia de Harry Potter.

Pero no solo habló de como se tienen agendados, Flor Vigna también contó como la ayudo Luciano Castro a superarse. "Lucho tuvo mucho que ver, él es más grande que yo y me ayudó un poquito a decir' No hay nada malo en vos, soltate más, aprovecha tu etapa y tu edad' y yo noté que era como muy pacata con algunas cuestiones que no tengo por qué ser, entonces estoy más suelta en todo y por ahí la proyección más grande es el cuerpo, pero creo que mi cabeza está soltándose un poco más", confesó, luego de mostrar su último video musical en donde se la vé haciendo toppless.

Julieta Nair Calvo también visitó "Noche al Dente" y admitió que no soportaba a Fernando Dente

Julieta Nair Calvo visitó el programa de Fernando Dente y allí ambos sorprendieron con una confesión: admitieron que, cuando se conocieron, ninguno de los dos soportaba al otro.

"Juli, ¿vos te acordás que nosotros hoy somos muy amigos, pero al principio no nos podíamos ni ver?", le preguntó el conductor comenzando con el tema. "Eso es cierto. Al principio, no había piel", reveló ella. "Contá tu versión", le pidió Dente.

"Al principio no había onda. Nos conocimos en la primera obra que hicimos juntos que fue Despertar de primavera, éramos muy pequeños. Yo te vi en el primer ensayo en el kiosco y vos para mí eras el de High School Musical y no me animé a saludarte. Ahí dije: 'Ay, no sé'. Te sentí como medio distante y no me animé a saludarte. Fue como raro y después en el ensayo... fue como que no éramos amigos. No pegamos onda", confesó Calvo.

JULIETA Y FER TRABAJANDO JUNTOS.

Luego, el conductor añadió: "Después trabajamos en otra obra al año siguiente, que fue La novicia rebelde. Ahí hacíamos de pareja y tampoco pegamos onda, cero. Bajábamos del escenario y cada uno se iba para una punta diferente". "Sí, sí. Era raro. La escena nos salía divina porque éramos hermosos actores. Pero después no teníamos onda", cerró la actriz.