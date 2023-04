Flor Vigna le hizo un excéntrico regalo a Luciano Castro: "Qué locura hermosa"

Flor Vigna y Luciano Castro se muestran cada día más enamorados y la relación sigue creciendo a pasos agigantados, tanto es así que ya saben cómo sorprenderse mutuamente de la mejor manera. La artista le hizo un regalo extraordinario al actor.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Luciano Castro compartió el video del momento en el que se lanzó desde una avioneta: "Florcita me regalo esta sorpresa y me tire por primera vez de paracaidas. Qué locura hermosa".

Luciano Castro y Flor Vigna.

"Gracias por la confianza que me dieron, SON ÚNICOS. Me hicieron vivir una de las experiencias más lindas de mi vida", agregó el actor sobre los profesionales que lo acompañaron en su primer salto en paracaídas, experiencia que resultó inolvidable para él.

Como era de esperarse, Flor Vigna se hizo eco de la publicación de su pareja y comentó: "Te mereces eso y mucho más". Sin dudas, la pareja está en su mejor momento, disfrutando de compartir momentos únicos.

Flor Vigna explicó por qué tiene agendado a Luciano Castro como "Estribillo"

Flor Vigna fue invitada al programa de Fernando Dente. "¿Él sigue estando agendado (en tu celular) como 'Estribillo'?", le preguntó con picardía el conductor "Sí, sigue estando agendado como Estribillo", admitió la cantante un poco avergonzada.

"¿Me contás por qué es eso?", le pidió Dente. "Bueno, yo estaba en una etapa muy musical y yo veía que este muchacho era muy de ir al estribillo. Yo apenas lo conocí él fue muy directo. Me dijo: 'Mirá, yo no estoy para histeriquear, para decirte que no me interesás cuando me interesás. A mí me encantás'. Me dijo cosas hermosas y yo no conocía nada así", contó

Flor Vigna y Luciano Castro.

"Yo venía de mucha estrofa, de mucho preámbulo. Veía un poco el amor moderno, que sí, que no. El histeriqueo. Él me voló la cabeza y bueno, él es en todo de ir al estribillo. Es un pibe de ir muy de frente", añadió. Finalmente, la artista confesó que Castro la tiene agendada a ella como Cho Chang, en referencia a uno de los personajes de la franquicia de Harry Potter.