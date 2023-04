Flor Vigna reveló un aspecto de su vida privada que, hasta entonces, era completamente desconocido. Porque si bien la conductora suele mostrarse muy feliz con su actual pareja, Luciano Castro, recientemente confesó que pensaba que no podría estar con otra persona, luego de su separación de Nico Occhiato.

Así lo explicó al medio Infobae, dejándose mostrar muy vulnerable: “Había pasado mucho tiempo y la realidad, y lo estoy relatando acá, que es un montón, yo no estuve con alguien en el medio. Yo sentía que no me iba a calentar con nadie, que no me iba a pasar, y el otro día aprendí que se dice demisexual”, hablando con total sinceridad sobre cómo sobrellevó la separación de su compañero en Combate.

Flor Vigna.

Flor luego amplió sobre la demisexualidad, comentando sobre cómo se autopercibe y qué le sucede a la hora de conectar íntimamente con alguien. “Cuando vos no podés, que yo me considero así, yo no puedo tener algo sexual con una persona sin que me suceda algo vincular, sin que haya una química linda. Sino, no puedo”, expresó.

Flor Vigna explicó por qué tiene a Luciano Castro agendado como: “estribillo”

Flor Vigna, que ahora está comenzando una carrera como cantante, visitó el programa “Noche al Dente”, conducido por Fer Dente y explicó el origen del ápodo con el que agendó a su pareja, Luciano Castro: “Estribillo”.

“Yo estaba en una etapa muy musical y yo veía que este muchacho era muy de ir al estribillo. Yo apenas la conocí él fue muy directo. Me dijo: ‘Mirá, yo no estoy para histeriquear, para decirte que no me interesás cuando me interesás. A mí me encantás’. Me dijo cosas hermosas y yo no conocía nada así”, comenzó la conductora, al ser preguntada por el motivo del apodo.

Flor Vigna y Luciano Castro.

“Yo venía de mucha estrofa, de mucho preámbulo. Veía un poco el amor moderno, que sí que no. El histeriqueo. Él me voló la cabeza y bueno, él es en todo de ir al estribillo. Es un pibe de ir muy de frente”, concluyó, demostrando que el actor la conquistó completamente.

Flor Vigna y Luciano Castro están en pareja hace más de un año, y la conductora se muestra siempre muy feliz con él, compartiendo distintos momentos y proyectos laborales. Con la reciente revelación sobre su orientación sexual, es aún más evidente que la relación es muy fuerte y han logrado conectar en muchísimos niveles.

H.O