El infernal topless de Flor Vigna que le dedicó a Luciano Castro

“Le escribí esta canción a mi novio. Grabamos el videoclip en mi casita y pasó de todo”, escribió Flor Vigna en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Con ese clip, la joven anunció el lanzamiento de “Eres tú”, el tema que le dedicó a Luciano Castro y que cantó junto a Rodrigo Tapari.

El video de Flor Vigna en topless

En las imágenes que publicó Flor Vigna en Instagram se la puede ver en en topless en el patio de su hogar, con la pileta de fondo. La actriz lleva la parte de abajo de la bikini puesta, sin la de arriba y se tapa las lolas con sus manos mientras baila al ritmo de la canción que le dedicó al actor, que también compartió el nuevo material en su Instagram.

“Te amo mucho”, se escucha decir al actor del otro lado de la cámara viendo a su novia moverse con la canción de fondo. Luego, ella se acerca y besa la mano de él.

“Quise estar soltera y me enamoré, me mordiste el labio y me erizó la piel, nos desnudamos juntos y se escapó un ‘te amo’ (...) Confieso que el amor me hizo mierda ayer, pero valió la pena porque te encontré. Papi, yo te pido nunca me hagas daño”, dice la canción que Flor Vigna le dedicó a Luciano Castro.

cs.