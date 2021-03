Flor Vigna habló de la "crisis" con Nico Occhiato y su participación en "La Academia". En el día de ayer Nacy Dureé dejó entrever que la pareja está separada por la supuesta participación de él en la producción de Marcelo Tinelli.

"Nico le había prometido a Flor que no iba a ir al Bailando para no exponer nuevamente a la pareja. El conflicto. Entonces dijo que no iba a ir, y después terminó que sí, Y empezó un cortocircuito", aseguró la periodista en el día de ayer.

Al escuchar la hipótesis a su alrededor, la bailarina salió al cruce y dejó todo en claro: "Con Nico estamos bien. Absolutamente nada de eso es verdad". Y, sorprendió al revelar: "Nico tiene grandes propuestas. Este año no va a poder estar en ShowMatch por un gran crecimiento laboral. Se dicen muchas mentiras. Ahora él está en Mendoza con amigos, se merece vacaciones hace mucho, pobre", explicó en un mano a mano con PrimciasYa.

Flor Vigna hará un viaje espiritual con su mamá antes de entrar a La Academia

La confirmada desde los comienzos de la convocatoria para formar parte de "La Academia" de ShowMatch, Flor Vigna se prepara para un nuevo desafío en su vida pero antes de pasar por las pistas, realizará un viaje espiritual con su madre.

Según adelantó Maite Peñoñori, la actriz tenía planeado el viaje con su mamá hace un tiempo: "Cuando le escribí a Flor para ver si podía venir al programa, me dijo que se va de viaje. A un viaje muy espiritual. Vuelve directo para abril cuando arranca todo", dijo la cronista de "Los Ángeles de la Mañana".

"¿Y si cierran las fronteras?", dijo una de las angelitas, entonces Poñoñori informó: "¡No, es local el viaje chicos! Es espiritual pero en el país. Se va al Uritorco. Me contó que se va con la mamá, que ya fue en otras oportunidades varias veces. Flor es la primera vez que va y está muy entusiasmada".

Entonces Ángel de Brito se metió en la conversación y agregó: "La mamá es muy mística". "Es muy mística, hace reiki. Sabe mucho de energías. Y Flor también está en esa movida. Me dijo me voy con mi mamá a disfrutar de esta experiencia", cerró Maite.