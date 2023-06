Lourdes Sánchez y Flor Vigna se disputan un hombre: "Yo estaba primero"

Lourdes Sánchez es una de las confirmadas para participar en el reality de Marcelo Tinelli, el Bailando 2023, ésta vez por la pantalla de América TV. Por parte del público hay muchas expectativas por ver la vuelta del certamen a la pantalla después de un largo tiempo y ver qué cambia en el nuevo canal. Por parte de los participantes también hay muchas expectativas y están ansiosos por empezar a ensayar, aunque también hay muchas exigencias. En base a esto, recientemente la correntina se vio envuelta en un conflicto con Flor Vigna.

Es normal que cuando comienza el Bailando, los confirmados comienzan a pedir y pedir miles de cosas para sentirse lo más a gusto posible en un programa que requiere tanto esfuerzo y exposición como es el certamen de Marcelo Tinelli. Y de hecho, una de las cuestiones más divertidas de ver son las peleas entre participantes por exigencias, a veces ridículas. Resulta que ahora, las dos enfrentadas son Lourdes Sánchez y Flor Vigna, y la esposa del Chato Prada lo expuso en su programa de streaming.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada

Lourdes Sánchez y Flor Vigna se disputan un hombre

La pelea en cuestión se dio por un hombre llamado Jony. Resulta que Lourdes Sánchez pidió tener a Jony de bailarín, pues reconoce que es un muy buen bailarín y quería tenerlo en su equipo. Todo esto surgió cuando la correntina se descargó en su programa de streaming. "Me levanté como el culo por una noticia que recibí ayer. es algo que tiene que ver con lo laboral y que estoy esperando hace mucho...", comenzó a relatar la bailarina.

Luego de que contó esto, un compañero le preguntó si tiene que ver con su pareja de baila, a lo que Lourdes Sánchez respondió que si. "Si, tiene que ver con eso. Como les vengo contando, yo no tenía bailarín. La semana pasada me llaman y el equipo que me ofrecieron es uno que yo ya conocía... Esta semana le escribo a una persona para preguntarle si ya le habían dicho a los chicos", siguió la bailarina.

La publicación de Flor Vigna con Luciano Castro

"Yo ya quería armar grupo, quería juntarme a tomar un café, y me dicen ´mirá, la verdad, no sé si vas a bailar con Jony´. Pregunté por qué, qué había pasado. Si lo pidió otra persona, lo siento, yo estaba primero, es lo lógico. La persona con la que hablé me da la razón a mí, pero...", dijo con clara indignación Lourdes Sánchez. Parece que Flor Vigna pidió al mismo bailarín que ella la producción decidió otorgárselo a la cantante.

"Ayer, con todo el equipo de producción, llegan a un acuerdo. Me llaman por teléfono y pensé que eran buenas noticias. Pero me dicen 'la verdad es que no tengo buenas noticias... Finalmente, va a bailar con la otra persona porque así ya lo decidimos'", contó Lourdes Sánchez sobre la charla que tuvo con el productor del Bailando 2023.

"Me dijeron quien era la otra persona y yo les dije que la acababan de cerrar. Pero me respondieron que ella quiere bailar con él. Viene esta persona, lo pide y le dan todo lo que quiere", cerró con total molestia Lourdes Sánchez.

NL.