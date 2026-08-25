La foto que todos esperaban: el apasionado beso de Mauricio Macri y Lola Teuly en plena fiesta

Mauricio Macri sorprendió al mundo del espectáculo cuando, tras confirmar su separación de Juliana Awada luego de 15 años de matrimonio, oficializó su romance con su nueva pareja, consolidando un vínculo que venía creciendo lejos de los flashes. Lola Teuly, destacada empresaria de 46 años y madre de tres hijos, enamoró al exmandatario y no dudó en comenzar a aparecer en importantes eventos públicos junto a él.

La profesional posee un emprendimiento de alfombras exclusivas y además trabajó en el área de Ceremonial y Protocolo en la Casa Rosada durante la gestión presidencial de su actual pareja. En las últimas horas, captaron la atención de la prensa al asistir como invitados especiales a la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes, un evento solidario celebrado en los distinguidos salones de la Embajada de España, donde el amor y los besos fueron el centro de las cámaras presentes.

Mauricio Macri y Lola Teuly en la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes / Créditos: Santi Ruiz

Baile, besos y arte: las fotos de Mauricio Macri y Lola Teuly en un exclusivo evento

Bajo el concepto “Un viaje de ida y vuelta entre España y Argentina”, la Embajada española, ubicada en Palermo, celebró la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes, un encuentro que tuvo como fin solidario recaudar fondos destinados a acompañar las distintas iniciativas del emblemático museo porteño. En una noche que combinó cultura, diplomacia y una exclusiva convocatoria, los protagonistas e invitados de lujo fueron Mauricio Macri y Lola Teuly, quienes llegaron al lugar de la mano, mostrándose compinches y muy amables con la prensa y el resto de los invitados.

Los looks elegidos por la pareja estuvieron en sintonía con la temática propuesta por el dress code de la velada. Dolores apostó por un vestido largo negro largo, de silueta elegante y entallada, con detalles de transparencias y encaje y un destacado escote en la espalda. Asimismo, el diseño incorporó pequeñas aplicaciones brillantes y, para completar el estilismo, lució aros largos en tonos rojizos y anaranjados que se lucieron gracias al pelo levemente recogido con un peinado hacia un costado. Por su parte, el expresidente optó por un look formal y elegante, compuesto por un traje negro de saco y pantalón, y una camisa blanca abierta en el cuello, sin corbata. Como detalle distintivo, sumó un pañuelo rojo en el bolsillo del saco, que rompió con la sobriedad del conjunto y aportó un toque de color.

Mauricio Macri y Lola Teuly en la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes / Créditos: Santi Ruiz

Mauricio Macri y Lola Teuly en la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes / Créditos: Santi Ruiz

En las fotografías tomadas en el evento, la pareja recorrió el recinto lleno de arte, alta costura y diplomacia, con una ambientación imponente diseñada por Gloria César, quien combinó el espíritu ibérico con la elegancia porteña a través de arreglos florales y una iluminación sofisticada. La noche sirvió para celebrar el lazo cultural entre Argentina y España, y por eso estuvieron presentes durante el gran anuncio de la velada: la llegada de la histórica muestra "Goya en Buenos Aires". Durante la comida, disfrutaron de un menú exclusivo y de charlas donde se destacó la importancia de preservar el patrimonio del museo; y en un ámbito más festivo, se levantaron a bailar en medio de la pista.

Fue allí que el fotógrafo Santi Ruiz, quien le compartió las fotos a CARAS, logró captar el momento más romántico de la pareja. Consolidando aún más su amor, se acercaron mientras bailaban y sellaron el momento con un tierno beso. Así mismo, siguieron divirtiéndose, exponiendo la complicidad que encontraron desde ese primer momento en que apostaron por una relación juntos y que muestran en todos los eventos donde participan.

Mauricio Macri y Lola Teuly a los besos en la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes / Créditos: Santi Ruiz

Mauricio Macri y Lola Teuly en la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes / Créditos: Santi Ruiz

La historia de amor de Mauricio Macri y Lola Teuly



La historia de amor de Mauricio Macri y Lola Teuly no nació de un día para el otro, sino que atesora un trasfondo temporal llamativo. La pareja se conoció originalmente hace muchos años atrás, mucho antes de imaginar cualquier tipo de acercamiento sentimental. El primer contacto ocurrió durante el casamiento del padre de Lola, un evento social al cual el dirigente político asistió como invitado de honor debido a la estrecha amistad que mantenía con el progenitor de ella. Tiempo después, las trayectorias de ambos volvieron a cruzarse en el ámbito profesional, cuando ella se integró como asesora en el sector de Ceremonial y Protocolo de la Casa Rosada durante su gestión presidencial.

A pesar de estos antecedentes y de conocerse por círculos en común, el chispazo definitivo ocurrió recién a principios de marzo, tras un reencuentro casual donde comenzaron a charlar activamente. El noviazgo avanzó rápidamente en la intimidad hasta que a mediados de mayo el propio referente político oficializó la unión expresando públicamente que se estaban conociendo. A partir de ese momento, las apariciones públicas comenzaron a sucederse con mayor naturalidad, incluyendo un exclusivo viaje de cuatro días en avión privado con destino a París, románticas cenas en locales gastronómicos de Palermo, un fin de semana compartido en la localidad patagónica de Cumelén, y una distendida salida al evento de vinos premium celebrado en La Rural.



Mauricio Macri y Lola Teuly en la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes / Créditos: Santi Ruiz

En la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes, dejaron en claro su presente con la foto que todos esperaban: el apasionado beso de Mauricio Macri y Lola Teuly en plena fiesta. De esta manera, mostraron la unión de la pareja, lo enamorados que se encuentran, y desplegaron elegancia durante toda la noche en la Embajada de España.

A.E