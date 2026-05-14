Quién es Lola, la nueva novia de Mauricio Macri que fue confirmada por sus amigos: 21 años más joven y dos décadas cerca

Después de semanas de rumores, finalmente se conoció quién es la nueva pareja de Mauricio Macri. Se trata de Dolores Teuly, una decoradora de 46 años que pertenece desde hace años al círculo íntimo del expresidente.

Mauricio Macri

Confirman el nuevo romance de Mauricio Macri

La noticia del nuevo romance de Mauricio Macri y Lola Teuly fue confirmada por amigos de la empresaria a Infobae, medio que reveló que la relación recién comienza pero que ambos "están súper contentos". Lo cierto es que no se trata de un vínculo nuevo porque se conocen desde hace más de 25 años y siempre compartieron los mismos ambientes sociales, especialmente en Punta del Este.

Ángel de Brito también habló públicamente del romance en Bondi Live y dio detalles sobre la pareja. "Sabían todos lo del romance de Macro. ¿Por qué no lo contaron? ¿Se ha confirmado eso? Sí", lanzó el conductor este jueves 14 de mayo. Además, confirmó: “La nueva novia de Mauricio Macri es Dolores Teuly, Lola le dicen. Trabajó en la gestión 2015 de Macri en protocolo y ceremonial. Ahora se pusieron de novios y se fueron a París”.

Además, el periodista aseguró que la flamante pareja habría regresado recientemente de un viaje romántico por la capital francesa. "Anoche volvieron, nadie los pudo registrar. Yo ya vi la primera foto de la pareja", contó.

Quién es Lola Teuly, la nueva novia de Mauricio Macri

Lola Teuly trabajó en el área de Ceremonial y Protocolo durante el gobierno de Mauricio Macri y continuó un tiempo más en funciones durante la presidencia de Alberto Fernández. Más tarde decidió alejarse de la política para enfocarse en el mundo de la decoración y lanzó su propio emprendimiento de alfombras, llamado Qi Rugs.

Según revelaron en Infobae, la historia entre ambos habría tomado un giro romántico en marzo de este año, durante el cumpleaños del relacionista público Leo Mateu. Desde entonces, no dejaron de verse.

Lola Teuly

Cabe mencionar que la confirmación del noviazgo llega semanas después de que Mauricio Macri fuera vinculado a Chloe Bello. De hecho, ambos se cruzaron en la Gala de CARAS, donde intercambiaron sonrisas y mantuvieron una charla que no pasó desapercibida. Aquella aparición pública alimentó aún más las versiones de romance, aunque la modelo terminó desmintiéndolas públicamente.