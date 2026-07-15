Mauricio Macri y Juliana Awada festejaron el triunfo de Argentina contra Inglaterra: "Cantalo Antonia"

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 desató celebraciones tanto en el estadio de Atlanta como en distintos puntos del país. Entre quienes vivieron con entusiasmo la victoria frente a Inglaterra estuvieron Mauricio Macri y Juliana Awada, quienes compartieron cómo siguieron el partido a través de sus redes sociales.

Valentina Barbier, Antonia y Mauricio Macri

Mientras Mauricio Macri presenció el encuentro desde Atlanta junto a su hija Antonia y Valentina Barbier, la empresaria alentó desde Buenos Aires junto a un grupo de amigos. Aunque vivieron el partido a la distancia, ambos dejaron ver la emoción por el triunfo de la Albiceleste y el orgullo por el desempeño del equipo de Lionel Scaloni.

Mauricio Macri alentó desde Atlanta junto a Antonia y Valentina Barbier

Mauricio Macri asistió a la semifinal acompañado por Antonia, la hija que tuvo con Juliana Awada, y por Valentina Barbier, hija de la empresaria. Tras la clasificación de la Selección argentina a la final, compartió una imagen desde el estadio y celebró el resultado con un efusivo mensaje dedicado al equipo.

Antonia Macri celebrando el triunfo de la selección

"¡Qué personalidad tiene este equipo! ¡Qué cambios hizo el técnico! En honor a los ingleses se lo voy a decir en inglés... ¡Qué h... tienen! Gracias, gracias por tanto. A disfrutar lo que estamos viviendo", escribió el exmandatario. La publicación recibió la reacción de Juliana Awada, quien comentó la foto con corazones en los colores de la bandera argentina.

Juliana Awada celebró desde Buenos Aires

Mientras Mauricio Macri seguía el partido en Estados Unidos, Juliana Awada vivió la semifinal desde Buenos Aires. A través de sus historias de Instagram compartió una fotografía de Antonia celebrando uno de los goles de la Selección y le dedicó un cariñoso mensaje: "Cantalo Antonia. Te amo".

Juliana Awada celebró desde Buenos Aires

Tras la clasificación a la final, Juliana Awada continuó los festejos junto a un grupo de amigos y más tarde se sumó a la celebración en el Obelisco, donde miles de hinchas se reunieron para celebrar un nuevo triunfo de la Selección argentina rumbo a la definición del Mundial 2026. De esta manera, ambos compartieron con sus seguidores cómo vivieron una jornada cargada de emoción por un nuevo logro de la Albiceleste.