Lola Teuly, la novia de Mauricio Macri, reveló que lo conoció por su papá y habló sobre planes de casamiento

A mediados de mayo, Mauricio Macri puso fin a las especulaciones sobre su situación sentimental tras su sorpresiva separación de Juliana Awada y confirmó su relación con Dolores “Lola” Teuly. Desde entonces, la pareja dejó de ocultarse y se muestra cada vez más unida y enamorada. En ese contexto, fue la propia empresaria quien brindó detalles sobre su romance con el expresidente y reveló cómo fueron los primeros pasos de su historia de amor.

El romance entre Lola Teuly y Mauricio Macri

A mediados de mayo se hizo público el romance entre Mauricio Macri y Lola Teuly, una noticia que no pasó desapercibida en el mundo del espectáculo y la política. El noviazgo generó sorpresa ya que, según trascendió, ambos habrían tenido contacto en el pasado, coincidiendo en distintos espacios sociales y compartiendo incluso destinos turísticos en Punta del Este. En ese sentido, Ángel de Brito señaló en el ciclo Bondi Live que la empresaria había trabajado durante la gestión de Macri en 2015 en el área de ceremonial y protocolo. Más adelante, se conoció que la empresaria decidió alejarse del ámbito político para enfocarse en el mundo del diseño y la decoración, donde lanzó su propio emprendimiento de alfombras bajo la marca Qi Rugs.

Mauricio Macri, Lola Teuly | Instagram

En esta línea, según reveló Infobae, la historia entre ambos tomó un giro inesperado en marzo de este año, durante el cumpleaños del relacionista público Leo Mateu, encuentro que habría marcado el inicio del acercamiento romántico entre ambos. Desde entonces, la pareja mantuvo encuentros frecuentes y viajes por Europa, consolidando un vínculo que se fue consolidando con el correr de los días.

La palabra de Lola Teuly sobre su romance con Mauricio Macri

A través de una entrevista que mantuvo Valen Ruzzuti con Mauricio Macri en su programa de streaming de Olga, Un día con Valen Rizzuti, el exmandatario abrió las puertas de su intimidad y mostró cómo es un día en su vida, en el marco de un recorrido que incluyó su reciente viaje al Mundial 2026. En ese contexto, durante su paso por el aeropuerto internacional de Ezeiza, el dirigente político y Lola Teuly, fueron abordados por el cronista, quien les realizó una distendida entrevista en la que ambos se mostraron relajados y dispuestos a hablar sobre su romance.

Mauricio Macri, Lola Teuly

En ese intercambio, la empresaria tomó mayor protagonismo al referirse a los inicios de la relación y contar cómo conoció al expresidente. “El responsable de esto fue mi papá. Mi papá se casó y lo invitó al casamiento hace muchos años. Ahí nos conocimos”, relató. Consultada por el periodista sobre si en aquel momento había atrapado el ramo de novia, respondió entre risas que “no”. Finalmente, ante la pregunta sobre la posibilidad de un casamiento en el futuro, la decoradora de 46 años fue cauta y expresó: “No sé, es muy reciente todo. Vamos viendo”, dejando abierta la proyección de la relación sin fechas ni apuros.

De esta manera, Mauricio Macri y Lola Teuly van consolidando una historia que comenzó con un primer encuentro hace más de 25 años, durante un impensado celestino: el padre de la empresaria. Luego se transformó en una relación laboral durante la presidencia de líder del Pro y, con el tiempo, derivó en un romance que crece a pasos firmes. Hoy, ambos afianzan su presente como pareja, apostando a una nueva etapa juntos.