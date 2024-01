Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña confirmaron su amor y las redes estallaron. Después de años de fanáticos deseando que “Occhiamín” sea real, el conductor y la columnista de “Nadie Dice Nada”, transmitido por Luzu TV, decidieron hacer público su romance.

El momento fue muy especial y romántico. Nicolás explicó: "Me enamoré como pensé que no me iba a enamorar en mi vida", a lo que Flor jazmín continuó: “Ay, voy a llorar. Son esas cosas que uno no elige, te pasan y te haces cargo. Sí, estamos juntos". Luego, comentaron que están “hasta las manos” y se dieron un apasionado beso.

La foto retro que adelantó el amor entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Santi Talledo es otro de los integrantes del programa y es un gran amigo de la pareja. El actor escribió: “Solo voy a subir esto” y dejó ver una foto suya donde, de fondo, aparecían Nicolás y Flor, abrazados y acaramelados, antes de que se confirme su amor.

Santi Talledo con Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña sin dudas esperaron mucho para confirmar su amor y, pese a algunos comentarios negativos, los que predominaron fueron los positivos y los que alentaron su romance. Sus fanáticos esperaron mucho sus declaraciones y es, sin dudas, un momento muy emotivo para ellos y todos los que los siguen.

SDM