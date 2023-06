Santi Talledo y Toni Gelabert se han convertido en noticia en las últimas horas. Al parecer, los actores de "ATAV 2" están atravesando una fuerte crisis en su relación romántica que, ha traído como consecuencia, según algunos rumores, la ruptura definitiva.

Es importante recordar que los caballeros iniciaron una relación durante las grabaciones de la tira de Polka y El Trece, aunque fue amor a primera vista, pues, según Santi Talledo, se enamoró de Toni Gelabert en el casting de la novela: "Hice un casting con Toni por videollamada y ya en ese momento me gustó", confesó en diálogo con La Nación en abril de este año.

Toni Gelabert y Santi Talledo.

"Puse quinta enseguida. Después de ese casting seguimos en contacto y le pedí que viajara antes a Buenos Aires. La remé mucho porque Toni no me daba bola. Hacía tiempo que yo estaba solo y cuando lo vi en el casting, me movilizó", destacó en aquella entrevista uno de los personajes más queridos del recordado "Patito Feo".

Las pruebas que confirman que Santi Talledo y Toni Gelabert terminaron

Con el tiempo, el amor surgió, no obstante, todo parece indicar que lo que nació como un romance novelero llegó a su fin. A través de las redes sociales, fanáticos de la pareja están preocupados por el distanciamiento que se ha evidenciado entre ambos. La cuenta en Instagram @mundofamososok entregó una pista de lo que podría estar pasando entre Santi y Toni.

"Me están preguntando mucho por Santi Talledo y Toni. No entendía el por qué. No borraron post nada, pero me dijeron que se dejaron de seguir y chequeado", aseguraron desde dicho perfil, mostrando una captura que confirmaba que la pareja ya no se seguía en Instagram .

Las pruebas que confirman la ruptura entre Santi Talledo y Toni Gelabert.

Por otra parte, en una historia, Santi Talledo reveló que estaba pasando por un momento difícil, sin embargo, no aportó más detalles: "Sé que desde que tengo esta red social jamás estuve tantos días sin subir nada", partió señalando el intérprete. "Es muy loco como la gente ha llegado a pensar que me pasó algo grave por no aparecer en Instagram. Pero también es lógico, porque yo siempre subo y comparto todo a diario", continuó. En esta misma línea, afirmó que había tenido unos días muy complejos: "Tuve una semana difícil y no me salió subir nada".

Las pruebas que confirman la ruptura entre Santi Talledo y Toni Gelabertt.

A pesar de que todo parece indicar que ya no se encuentra con Toni Gelabert, Santi Talledo tendría un nuevo motivo para sonreír, debido a que se suma al equipo de Luzu Tv: "Quería contarles que mañana arranco en Nadie Dice Nada, y voy a estar fijo por dos semanas. Así que ahí nos vemos. Voy a dar lo mejor que pueda", destacó, agradeciendo a sus seguidores por la preocupación.

AM