Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña blanquearon este martes 2 de enero su romance. Tras varias semanas de rumores, idas y vueltas, por fin, los rostros de LUZU TV decidieron sacar a la luz que se quieren mucho.

"Me enamoré como nunca pensé que me iba a enamorar en mi vida", expresó Nico Occhiato, y de inmediato los seguidores de la pareja suspiraron y celebraron el inicio de esta historia de amor. Para el Brujito Maya esta "es la frase más bella que todos quisiéramos escuchar de la persona amada. Y es que esto, en boca de un Capricorniano, vale el doble. Porque Capricornio piensa muy bien antes de decir las cosas, necesita estar muy seguro de lo que siente, y también de lo que siente el otro, antes de jugársela".

Asimismo, se refiere que fue Flor Jazmín Peña quien logró flechar su corazón, con su Sol en Virgo en auspicioso trígono (ángulo de 120 grados) con el Sol natal de Nico Occhiato.

Qué dicen los astros de la compatibilidad en los signos de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Parten de una buena base, los dos signos de tierra, aportan seguridad y estabilidad al otro. Si a esto le sumamos que la Luna, Urano y Neptuno también transitaban en Capricornio, se acentúa el magnetismo. Algo que encontramos comparando ambas cartas natales es que cada uno es muy independiente, con una vida propia que los llena, dos carreras exitosas que los motivan y ocupan. No es el encuentro de dos medias naranjas, son dos naranjas completas dispuestos a compartir este tramo de sus vidas.

"Pero hagamos un poco de historia, el mágico encuentro, según cuentan, se produjo en el 2019, cuando Júpiter, el planeta de la suerte, transitaba en Sagitario. Luego en el 2020 ingresó en Capricornio, su propio signo. Pero todavía no era el momento, había otros tránsitos planetarios fluctuantes, Saturno también en Capricornio, un planeta que hace rever nuestras decisiones, interpelándonos, cuestionando, trayendo dudas. No era el tiempo. Pero la atracción estaba y contra el destino no hay quien pueda. La confirmación de sus sentimientos tenía que llegar en el 2023 cuando Júpiter y Urano se encontraban ambos en Tauro, en excelente aspecto con Nico y con Flor. Cada uno pudo cerrar sus asuntos pendientes y mirarse a los ojos y decir: 'si, sos vos'", destacó el especialista en astrología.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

El amor viene acompañado de un rotundo éxito profesional, LUZU TV se convirtió en referente del formato de streaming, que atrajo a la audiencia, y se instaló entre sus seguidores. El joven de Villa Luzuriaga no paraba de triunfar, atrás quedó su paso por Combate que le dio su primer gran oportunidad, y su llegada consagratoria en el Bailando. Mezcla de creatividad y talento (aquí mucho tendrán que ver la conjunción Luna, Urano, Sol), el entender lo que el público quiere, y a su vez que eso coincida con lo que él quiere hacer. Por su parte Flor, con su Venus en Libra, romántica y soñadora, brillando en las artes (no podía escapar de su destino, que la vincula con la comunicación y la creación), perfeccionista, exigente con ella misma, que siempre la lleva a dar lo mejor y querer más.

"La vida es más hermosa cuando uno está enamorado, y ellos lo están, y disfrutaran de este 2024 con Júpiter en Géminis que sabrá acompañarlos", aseguró el Brujito Maya sobre lo que le depara a Nico Occhiato con Flor Jazmín Peña.

AM