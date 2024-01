Nico Occhiato y Flor Jazmín finalmente confirmaron su romance en vivo, lo que despertó cientos de reacciones, principalmente del público de "Nadie Dice Nada", pero a su vez de las exparejas de los tortolitos, como la de Flor Vigna y Agus Franzoni.

Flor Vigna se manifestó feliz por la relación de Nico Occhiato y Flor Jazmín y aseguró que son lindas personas, pero por otro lado, Agustín Franzoni, ex de la bailarina, prefirió un perfil bajo en redes, pero se viralizó un triste video que subió días atrás.

El triste video de Agustín Franzoni

El influencer hizo un viaje al sur durante el fin de semana, casi como si supiera que Nico Occhiato y Flor Jazmín estaban por blanquear su relación. Desde allí, Agustín Franzoni compartió un video bailando con el lago de fondo, pero lo que llamó la atención de sus seguidores fue la triste canción que eligió para acompañar las imágenes.

"Hasta la Raíz" de Natalia Lafourcade fue la elegida de Agustín Franzoni. "Mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, hasta la raíz y, por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas", es la parte que eligió el ex de Flor Jazmín para musicalizar su video. Muchos especularon con que ese fragmento estaba dedicado para la actual novia de Nico Occhiato.