Francesca Icardi está en la boca de todos, luego de que pasara un polémico cumpleaños, en medio de la separación y batalla legal de Mauro Icardi y Wanda Nara. La joven de 10 años obtuvo una increíble fiesta en la casa de la madre, y una tarde completa en el Parque de la Costa. Sin embargo, en medio de sus días donde es el foco de atención, surgió la duda sobre qué le gustaría ser de grande, respuesta que la niña se la habría dado a sus papás.

Francesca Icardi con Wanda Nara y Mauro Icardi

¿Cuál esa profesión que eligió Francesca Icardi, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi?

Francesca Icardi es la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi. La joven niña siempre se muestra con una sonrisa y dispuesta a acompañar a sus padres en todo momentos. Sin embargo, la familia está pasando por una terrible batalla, y ella se volvió el centro de atención de las redes sociales. El pasado domingo fue su cumpleaños 10°, evento que generó polémicas y surgieron varias discusiones entre los padres.

Francesca Icardi

A pesar de estos malos momentos, la joven intenta buscar actividades que la hagan feliz. Fue en ese contexto que expresó una posible profesión a la que le gustaría aspirar cuando sea mayor. La realidad es que los trabajos de sus papás la hicieron conectarse con el mundo de la farándula y el deporte. Por eso, la niña creció en un contexto lleno de artistas, talentosos futbolistas y moda. Sin embargo, eligió enfocarse en lo que su mamá le mostró: el modelaje.

Francesca Icardi con Wanda Nara y Mauro Icardi

Francesca Icardi había debutado como modelo en la pasarela del evento de "Oh La Barra", en Punta del Este donde conducía Wanda Nara y Pampita era su madrina. Allí mostró tres looks.: un traje de baño en color blanco con estampados folk en tonos azules; un solero en tonos naranjas; y una pollera color blanco con un buzo negro y detalles plateados. Sin embargo, no se quedó ahí. A sus cinco años, desfiló en la Semana de la Moda, y lució un elegante vestido beige.

Francesca Icardi

De esta manera, Francesca Icardi ya se comenzó a mostrar como modelo, una meta a la que le gustaría llegar con el correr del tiempo. En medio de los escándalos que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi, la niña encuentra paz en pensar a qué se quiere dedicar en un futuro. Sin dudarlo, ya cuenta con el apoyo de sus dos padres y de miles de seguidores que la acompañan en el día a día. Ahora es su momento de seguir probando que puede lograr lo que se proponga.

A.E