Francisco Cerúndolo y una emotiva dedicatoria a su padre tras ganar en Queen ́s

Después de perder las riendas de su temperamento y sufrir una derrota impensada en tercera ronda de Roland Garros, Francisco Cerúndolo (27) tomó la decisión de incorporar como coach principal al ex tenista chileno Nicolás Massú (46).

Francisco Cerúndolo

Un cambio que se rubricó en Buenos Aires semanas atrás y que muy rápidamente dio sus frutos: el tenista argentino mostró una imagen tan renovada como aguerrida en Queen´s y logró conquistar el primer ATP Masters 500 de su carrera, superando en la final al norteamericano Tommy Paul (29) para algarabía de su equipo de trabajo y de su familia, que lo acompañó desde un palco en una de las cabeceras.

En plena ceremonia de premiación, Fran sorprendió a todos dedicándole el triunfo precisamente a su padre, Alejandro ‘Toto’ Cerúndolo (67), quien por primera vez se tomó un avión para ver jugar a su hijo. Sí, aunque parezca una utopía, su progenitor no se embarcaba en un avión desde el año 1990 por una traumática experiencia que vivió en un vuelo.

Francisco Cerúndolo junto a sus padres

Esta vez su mujer María Luz Rodríguez lo convenció, y los padres del tenista ingresaron al Andy Murray Arena en los últimos dos games del partido, recién aterrizados en Londres y cuando su hijo se debatía palo a palo contra el norteamericano.

Francisco Cerúndolo ganó su primer ATP Masters 500

Emocionado, Fran lo miró con el trofeo en sus manos y se refirió en inglés a la situación que muchos desconocían: “Es el Día del Padre en Argentina así que esto es para vos Pa. Muchas felicidades por volver a volar”, dijo ante el aplauso unánime. Mientras, ‘Toto’ contemplaba emocionado el momento con una bandera argentina y la compañía del resto de su familia, después de recibir el mejor regalo de Día del Padre de su vida.