Entramos al living de Julieta Ortega: pared biblioteca, escalera y muebles gemelos

A través de sus redes sociales, Julieta Ortega abrió las puertas de su casa y demostró que la decoración de su hogar se destaca por su calidez y su marcada impronta cultural. En su cuenta de Instragram, la artista dejó ver los rincones más especiales de su sala de su living donde combina la elegancia de la arquitectura porteña clásica con detalles contemporáneos y objetos que narran historias.

Julieta Ortega mostró en sus redes sociales su living con imponente biblioteca

Julieta Ortega y su imponente pared biblioteca

Los libros ocupan un rol protagónico en la rutina de la actriz. Tal como dejó ver en las imágenes, una enorme estantería de color blanco cubre la superficie por completo, extendiéndose desde el suelo de parqué hasta el techo para albergar cientos de títulos de literatura y poesía. Apoyada sobre esta estructura resalta una delicada escalera de madera móvil, un elemento funcional y estético que permite alcanzar los volúmenes ubicados en los estantes superiores. La calidez de los tonos amaderados contrasta armónicamente con la pulcritud del mueble blanco y el vestuario elegido por la propia Julieta Ortega.

Julieta Ortega mostró en sus redes sociales su biblioteca.

En los estantes inferiores de esta pared biblioteca, la colección se diversifica con discos de vinilo de artistas como Amy Winehouse, Lauryn Hill y George Harrison, dejando claro que el living es un templo consagrado al arte. Es en este mismo sector donde la actriz también resguarda su colección musical, incluyendo discos como el álbum "Vida" de Sui Generis, apoyado sobre una alfombra de textura suave.

Los muebles gemelos de Julieta Ortega para consolidar la simetría

El sector del comedor, integrado al living principal, exhibe una planificación del espacio sofisticada y equilibrada. La disposición de los elementos busca generar un eje visual centrado en una chimenea clásica de mármol blanco. Custodiando este componente central, se ubican dos imponentes muebles gemelos con puertas de vidrio que resguardan piezas de vajilla y cristalería.

Los muebles gemelos de Julieta Ortega

Estos armarios idénticos aportan una simetría perfecta al ambiente, elevando la categoría estética de la sala sin sobrecargar el entorno. En el centro de este sector destaca una mesa de comedor ovalada rodeada por sillas de diseño moderno, las cuales combinan estructuras cromadas con respaldos de mimbre. Sobre la chimenea, un cuadro con un retrato masculino y un busto escultórico definen un rincón con mucha personalidad, iluminado por una lámpara colgante con pantalla plisada.

La zona de descanso del living invita al confort inmediato gracias a una paleta cromática neutra y una minuciosa selección textil. En el centro de la escena, se encuentra un sillón de dos cuerpos tapizado en una funda de lienzo color arena, acompañado por almohadones mullidos. Frente a este sofá descansa una mesa ratona de madera oscura con superficie de vidrio, sobre la cual reposan libros de fotografía que funcionan como entretenimiento y decoración.

Los detalles del living de Julieta Ortega.

Para romper con los tonos neutros de la madera y las paredes claras, la actriz suele incorporar elementos de la naturaleza que aportan frescura. Un claro ejemplo de esto es el ramo de lirios blancos. Estas flores no solo perfuman el ambiente, sino que también añaden una pincelada de vitalidad orgánica que complementa el estilo intelectual del hogar.

Los suelos de madera dispuestos en espiga añaden un valor histórico que dialoga de forma fluida con los muebles modernos seleccionados. Tanto la iluminación del lugar como los detalles artísticos construyen una atmósfera acogedora, ideal para disfrutar de extensas jornadas de lectura o escuchar discos. En definitiva, el living de Julieta Ortega se presenta como un refugio urbano auténtico, donde el diseño interior se pone al servicio de las pasiones culturales de su dueña.