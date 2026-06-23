El verdadero motivo de la escandalosa separación de Carolina Baldini y el Cholo Simeone

Si hay un apellido dentro del mundo del fútbol que logró traspasar fronteras y convertirse en un clan de jugadores, ellos son los Simeone. Carolina Baldini y el Cholo Simeone estuvieron casados y en pareja durante 20 años, formando un camino juntos desde muy jóvenes y creando una familia con sus tres hijos en común Giovanni, Gianluca y Giuliano. Su legado sigue sonando entre la selección argentina y clubes de todo el mundo, pero su amor terminó de la manera más mediática, generando una gran polémica.

La separación de la pareja estuvo en boca de los fanáticos de la farándula, y generó fuertes tensiones a su alrededor. Infidelidades, negaciones y una pelea legal que llegó a imponer un bozal frente a la prensa fueron solo algunas de las características de la conocida ruptura mediática. Sin embargo, el verdadero motivo de su escandalosa separación se dio a conocer un tiempo después de que ambos decidieran cortar lazos, y generaron una tensión que se mantiene en la actualidad.

Carolina Baldini, Cholo Simeone

La historia que encantó a la farándula y al fútbol: Carolina Baldini y el Cholo Simeone, "los Beckham argentinos"

La historia de amor de Carolina Baldini y el Cholo Simeone comenzó en 1992, en las playas de San Bernardo, balneario de la Costa Atlántica argentina que ambos frecuentaban durante el verano. El flechazo fue inmediato y, a pesar de su corta edad (ella 18 y él 22), el amor entre ellos comenzó como un noviazgo y formó uno de los clanes más conocidos del mundo del fútbol. Para ese entonces, Simeone ya jugaba en el Pisa de Italia y se consolidaba en la selección argentina, mientras que Carolina daba sus primeros pasos en el modelaje y la televisión. Su amor cruzó fronteras y sueños personales, haciendo que ambos formaran una vida juntos en el exterior, siguiendo la agenda del futbolista.

Tras un par de años de noviazgo, consolidaron su amor casándose en 1994, y apostaron todo a una familia juntos, convirtiéndose en padres de tres hijos, quienes hoy siguen los pasos de su papá: Giovanni, Gianluca y Giuliano Simeone. Debido a su alta exposición mediática, su estilo y el éxito deportivo en Europa, la prensa de la época llegó a apodarlos como los "Beckham argentinos", y crearon un clan que se mantiene unido en la actualidad. Sin embargo, los años juntos comenzó a desgastar el romance y una infidelidad por parte de ella generó el final del amor que tanto habían construido.

Carolina Baldini y el Cholo Simeon con sus hijos

El verdadero motivo de la separación entre Carolina Baldini y el Cholo Simeone: ¿quién fue "He-Man"?

Carolina Baldini y el Cholo Simeone protagonizaron una de las separaciones más mediáticas y polémicas de la década de los 2000. Tras 20 años de relación, y de formar un clan fuerte y estable en el mundo del fútbol internacional, las tensiones y las crisis comenzaron a aparecer en la pareja. Los medios de comunicación apuntaron a que había infidelidades por parte de la modelo, y que esto provocaba una separación entre ambos. Sin embargo, la bomba escandalosa explotó en 2008, mientras el exfutbolista se encontraba en el exterior, y salieron a la luz unas fotos comprometedoras de Carolina Baldini junto a un hombre apodado por la prensa como "He-Man".

En el verano de ese mismo año, Baldini había ido a vacaciones a San Bernardo, localidad de la Costa Argentina. Sin embargo, y lejos de unos días de relax, se volvió la protagonista de la tapa de una reconocida revista de farándula, cuando apareció muy cercana a un ignoto guardavidas de imponente físico y larga cabellera rubia. Más tarde se supo que se llamaba Fabián Orlovsky, y, meses más tarde, se los vio compartiendo viaje en Playa del Carmen, Riviera Maya y Brasil. La prensa comenzó a destapar que había un romance entre ambos, mientras que, luego de supo, el Cholo Simeone intentaba mantener a flote la relación con Carolina, olvidando y perdonando aquellas infidelidades. En varias entrevistas, la modelo negaba rotundamente que algo romántico haya ocurrido con el guardavidas, pero sí dejó entrever una crisis que comenzaba a calar hondo en su matrimonio.

Un año después de aquel suceso, y con la separación ya en conocimiento público, Baldini admitió el final de la relación con el futbolista y las pocas posibilidades de una reconciliación. Respecto al amorío con el guardavidas, no pasó a más de rumores y, con el correr de los años, el "tercero en discordia" quedó grabado solo como un personaje de la farándula de aquellos años. Si bien los protagonistas no confirmaron que las infidelidades sean el verdadero motivo de la separación, su divorcio mediático y lleno de tensiones y peleas confirmó que el amor había terminado de la peor manera.

El presente de Carolina Baldini y el Cholo Simeone

Tras tensiones y una separación mediática, el presente de Carolina Baldini y el Cholo Simeone

La separación entre Carolina Baldini y el Cholo Simeone desencadenó una de las batallas mediáticas y judiciales más complejas de la farándula argentina. Tras la viralización de las fotos, y el intento de recomponer la relación, ambos decidieron divorciarse definitivamente. El exfutbolista ofreció inicialmente un millón de dólares y dos propiedades, trato que muchos seguidores creían que la modelo aceptaría. Pero, tras revisar archivos contables de la empresa familiar administrada por su ex-cuñada Natalia Simeone, descubrió un millonario patrimonio oculto en edificios completos y logró cobrar diez veces más de lo pautado.

Los medios de comunicación tomaron un rol de relevancia durante aquellos años, haciendo públicos todos los detalles y dandole el micrófono a los protagonistas para que ellos se expusieran. Baldini fue la que más habló, a pesar de que el divorcio por mutuo acuerdo incluyó una cláusula estricta para no revelar intimidades. Al romper el silencio en televisión, Simeone explotó de furia y le impuso un "bozal legal" vía carta documento para exigirle que no lo mencionara más ni hablara del pasado, creando una tensa relación que los mantiene unidos "lo justo y necesario" para acompañar a sus hijos.

A pesar de que, en el 2010, se dieron una segunda oportunidad, la pareja se separó definitivamente y cada uno creó un camino diferente. Por un lado, el Cholo Simeone se enamoró de Carla Pereyra, con quien se casó y tuvo a sus dos hijas Francesca y Valentina. Por el otro, Carolina Baldini se dedicó de lleno al modelaje y a su rol de abuela y mamá presente, viajando frecuentemente para acompañar la exitosa carrera de sus tres hijos futbolistas y disfrutar de su nieto, Faustino.

El presente de Carolina Baldini y el Cholo Simeone

En ocasiones, Carolina Baldini y el Cholo Simeone se encuentran en reuniones en común, celebrando cumpleaños o eventos de gran importancia para algunos de sus hijos. Si bien la tensión entre ellos sigue existiendo, no prohibieron que ambos pudieran trabajar como un equipo y seguir haciendo crecer el clan Simeone que genera fanatismo en el ámbito del fútbol internacional. Los usuarios y los medios de comunicación siguen recordando la escandalosa separación y el verdadero motivo que terminó con el amor y la confianza entre ambos.

A.E