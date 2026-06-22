Moria Casán habló del romance de Sofía Gala y Fito Páez: "Son como Gala y Dalí"

En una entrevista exclusiva en los estudios de Caras TV, la reconocida diva Moria Casán fue la primera invitada del nuevo programa del periodista Marcelo Polino, Caras Glam. En una charla íntima, la actriz y conductora se refirió al vínculo que mantiene su hija Sofía Gala con el reconocido cantante Fito Páez.

Moria Casán habló de la relación de Sofía Gala con Fito Páez

Durante la entrevista de Moria Casán en Caras Glam habló del noviazgo de Sofía Gala y Fito Páez y recordó cuando la pareja se hizo presente en su homenaje en el Palacio Libertad organizado por la Secretaria de la Nación. "Están ahí, ella no le quiere poner rótulo, pero en este momento...", comentó Moria, refiriéndose a la relación de su hija con el artista.

Moria Casán//Caras TV

Marcelo Polino, que también estuvo presente en el homenaje que realizaron en el Palacio Libertad, comentó: "Ahí yo vi como el romance a pleno, de manito y todo...". A lo que Moria añadió con una sonrisa: "Sí, obvio. Son como Gala y Dalí”. Sobre cómo percibe la relación, la diva fue clara y expresó: "Se transita, se conoce, se habita, él es una persona divina y la pasa muy bien con él, lo adora, se quieren muchísimo”.

Asimismo, la One indicó que el músico le pidió la mano de su hija, señalando que la cosa va en serio. "Él es un amor. Él siempre me... me llamaba por teléfono para invitarme a cenar y para pedirme la mano de ella." Entre risas, Moria agregó: "Tu hija no me quiere, decía, me daba risa. Bueno, no se querrá casar, me muero”, reveló.

Moria Casán y Marcelo Polino//Caras TV

Marcelo Polino también compartió detalles del momento en que la pareja fue vista públicamente por primera vez: "A mí me gustó mucho el día ese que estábamos en la misma fila, cuando salimos, que obviamente se le tiraron todos los periodistas a hacerle nota porque era la primera vez que aparecían juntos, y yo estaba justo al... coincidía al lado de él, y dijo 'no, hoy es la noche de Moria'”.

La opinión de Moria Casán sobre Fito Paéz

Durante el diálogo en Caras TV, Moria fue enfática al opinar de la figura de Fito Paéz y expresó :"Sí, un amor. Una cosa como de respeto hacia tu figura". Asimismo, destacó la noche en que estuvo en su homenaje en el Palacio Libertad. "Sí, en la noche del homenaje... Un regio", afirmó.

Moria Casán//Caras TV

Además, la diva hizo hincapié en la trayectoria del cantante y su admiración por la resiliencia que el intérprete atravesó: “Y él es también una persona que ha transitado por un montón de cosas, con una vida durísima, ¿viste, gordi? Su familia y bueno, es como un poeta, un director de cine, es bárbaro".

Con estas declaraciones en Caras TV, Moria Casán brindó un poco más de detalles sobre la relación de Sofía Gala y Fito Páez que tanto se comentó a principio de año. Además, la diva dejó en evidencia el respeto que siente por el cantante y por la relación que tiene con su hija.