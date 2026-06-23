De María Teresa a Kahlo Milagro: quiénes son los 8 hijos de Eduardo Costantini

Eduardo Costantini es de los empresarios argentinos más importantes del mundo del arte y la cultura. Ampliamente reconocido por fundar la exclusiva ciudad pueblo Nordelta y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), el filántropo logró llevar su nombre a altos niveles del mundo artístico, y formó un clan numeroso que sigue con algunos de sus intereses. Su familia reúne a sus ocho hijos y cada uno de ellos eligió un camino laboral en el ámbito empresarial o el arte.

Los hijos y nietos de Eduardo Costantini

Los hijos de Eduardo Costantini y María Teresa Correa Ávila

Eduardo Costantini se casó por primera vez con María Teresa Correa Ávila, en 1966. Fruto de esa relación, que terminó con su divorcio en 1994, nacieron los primeros cinco hijos del empresario, que mantienen, entre todos los herederos, el más alto perfil dentro del mundo empresarial: María Teresa, Mariana, María Soledad, Eduardo y Tomás Costantini.

María Teresa "Marité" Costantini está al frente de la Fundación Nordelta desde hace más de 20 años, y es madre de cinco hijos, que se volvieron el orgullo de Eduardo. Lejos de los escándalos, mantiene un perfil conocido dentro del mundo comunitario, dado su interés y preocupación por la desigualdad y los conocimientos de integración social. Es por eso que se acercó al mundo empresarial, desde un lado en que pueda acompañar a las familias.

Mariana Costantini marcó su paso en el mundo corporativo, y es economista formada en la UADE y con posgrados en la New York University. Desde hace siete años lidera Miiii, una startup que creó junto a su hermano Tomás y a Matías Huala, dedicada a soluciones digitales con foco en tecnología y servicios e importancia a nivel internacional.

Maria Soledad Costantini fue de las más cercanas al mundo del arte, convirtiéndose con el correr de los años en una de las figuras clave de la cultura argentina. En la actualidad, trabaja en el Consejo del MALBA y como directora del área de Literatura. Además, es fundadora y codirectora de la editorial El hilo de Ariadna.

Eduardo "Edo" Costantini también siguió los pasos de su padre en el coleccionismo de arte y el desarrollo inmobiliario, pero decidió hacerlo fuera de la Argentina. Desde San Pablo hasta Nueva York, acompañado de su familia, marca el paso en diferentes museos y lo expone en su cuenta abierta de Instagram.

Por último, Tomás Costantini se volvió el más mediático de los hermanos mayores, conocido por su alta exposición y su trabajo como emprendedor. Tras haber sido padre primerizo con Milo, fruto de su relación anterior con Jimena Campisi, volvió a apostar al amor con Micaela Dalla Líbera, y volvió a ser padre de Faustina, Santino y Valentino.

Los hijos de Eduardo Costantini y María Teresa Correa Ávila

Los hijos de Eduardo Costantini y Gloria Fiorito

Tras su primer divorcio, Eduardo Costantini volvió a apostar al amor con Gloria Fiorito, que se desempeñaba como secretaria del empresario. A lo largo de su relación, y tras su separación, Gloria marcó un camino en el mundo corporativo e inmobiliario, fundando su propia empresa desarrolladora. De este vínculo, que duró aproximadamente 6 años, nacieron los dos hijos del medio del filántropo y empresario, que son los que más mantienen el perfil alejado de las redes sociales y los medios de comunicación: Malena y Gonzalo.

De Malena y Gonzalo Costantini se sabe muy poco públicamente, ya que son los hijos que mantienen el perfil más bajo y teniendo gran hermetismo sobre sus vidas. Ninguno de los dos tiene redes sociales públicas ni realiza declaraciones a la prensa, manteniendo su intimidad resguardada. A pesar de esto, no dudan en aparecer en algunas postales que comparte su padre, Eduardo, sobre las grandes reuniones que hace con algunos de sus herederos, cuando logran coincidir en fechas importantes.

Los hijos y nietos de Eduardo Costantini

La hija de Eduardo Costantini y Elina Costantini

Recién en mayo del 2019, Eduardo Costantini conoció a quien considera al amor de su vida, y la madre de su última beba. El empresario vio a Elina Costantini en el café del MALBA, en un día de tormenta, que los llevó a pasar una tarde improvisada juntos. El cariño entre ambos fue creciendo y se consolidó con su casamiento, en febrero de 2020, en una ceremonia íntima. El deseo de ser padres estaba charlado, y era algo latente para ambos. Finalmente, se cumplió el 17 de enero de 2025, con el nacimiento de Kahlo Milagro.

Ambos nombres se conectan profundamente con los deseos de la pareja. Por un lado, Kahlo fue elegido por Elina, ya que es fanática absoluta de la pintora mexicana. Por su parte, Milagro fue elegido por Eduardo, debido al tiempo que les tomó concebir y a la inmensa gratitud que sentían por su llegada, definió que la bebé era, sencillamente, un milagro de la vida y de Dios. A pesar de su corta edad, es la más conocida entre los medios de comunicación y las redes sociales, ya que sus padres no dudan en mostrar postales de ella y compartirlas con sus seguidores.

La hija de Eduardo Costantini y Elina Costantini

Eduardo Costantini formó un clan de ocho hijos, que mantienen un estilo de vida lo más lejano a la farándula y a los escándalos de las celebridades. Por el contrario, cada uno logró formar su camino, ya sea en el mundo corporativo, como figuras de la cultura argentina o bajo el cuidado y la intimidad familiar.

A.E