Así son los días de Mirko y Milenka con su niñera en Estados Unidos: del mantra matutino a la búsqueda de ardillas en Kansas

Desde que comenzó el Mundial 2026, Marley se encuentra recorriendo distintos puntos de Estados Unidos para realizar la cobertura especial de Por el Mundo Mundial. En esta aventura lo acompañan sus hijos, Mirko y Milenka, quienes también aprovechan el viaje para conocer nuevos destinos, parques temáticos y ciudades de América del Norte.

Sofía Chiodi y Mirko

Sin embargo, mientras el conductor se enfoca en las transmisiones y compromisos laborales, los pequeños comparten gran parte de sus días con Sofía Chiodi, la niñera que forma parte de la vida de Mirko desde hace años y que, con el tiempo, también se convirtió en una figura de confianza para Milenka. A través de las redes sociales, ella misma ha mostrado algunos de los momentos más tiernos y divertidos que viven juntos durante esta experiencia mundialista.

El especial vínculo que une a Sofía Chiodi con Mirko y Milenka

La relación entre Sofía y los hijos de Marley va más allá del ámbito laboral. La docente fue contratada originalmente para acompañar a Mirko durante los viajes familiares y ayudarlo a mantener la continuidad de sus aprendizajes mientras recorría distintos países junto a su papá. Después de cinco años compartiendo el día a día, el vínculo entre ambos creció al punto de convertirse en una relación muy cercana.

Con Milenka, la historia comenzó hace poco. Debido a que Sofía Chiodi se encontraba viviendo en España cuando nació la pequeña, no pudo acompañar sus primeros meses de vida. Sin embargo, el reencuentro en Estados Unidos permitió que ambas construyeran una conexión basada en el afecto, los juegos y la complicidad que ya había desarrollado con Mirko.

Del mantra matutino a las aventuras por Kansas y Disney

Entre el contenido que Sofía Chiodi compartió durante el viaje, uno de los más comentados muestra un tierno ritual junto a Milenka. En el video puede verse a la pequeña repitiendo un mantra guiado por la docente: "Tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante". En otra publicación, Sofía aparece recorriendo la ciudad de Kansas junto a los dos hermanos. Allí disfrutaron de paseos al aire libre, juegos en parques y momentos de exploración que despertaron especialmente la curiosidad de Milenka, quien se mostró fascinada buscando ardillas entre los árboles.

Sofía junto a Mirko y Milenka

La experiencia también incluyó una visita a Disney, uno de los destinos favoritos de los chicos. Entre atracciones, recorridos y encuentros con personajes, Mirko y Milenka aprovecharon al máximo su estadía mientras Marley continúa con su cobertura del Mundial junto a Ian Lucas.