Así fue la elegante fiesta de playa de Aitana, la hija de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini, por sus 17 años

Aitana, la hija de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini, fue homenajeada por su cumpleaños número 17. La joven cautivó a todos en las redes sociales al compartir los detalles del evento que se realizó en las playas de Miami y que se destacó por su estética sofisticada y súper chic en tonos claros.

Arreglos florales, almuerzo y frente al mar: el exclusivo festejo de cumpleaños de Aitana Paladini

Aitana Paladini, la hija de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini, celebró sus 17 años con una exclusiva reunión frente al mar en Miami, ciudad en la que vive junto a su familia desde hace varios años. Lejos de los festejos tradicionales, la adolescente eligió una propuesta al aire libre que combinó elegancia, estilo y un entorno paradisíaco para compartir junto a su grupo de amigas más cercanas.

A plena luz del día y con las altas temperaturas típicas de la costa de Florida, Aitana Paladini fue la gran protagonista de una celebración súper chic sobre la arena. La ambientación destacó por su estética minimalista y romántica: una larga mesa blanca adornada con delicados arreglos florales en blanco y celeste, vajilla de cristal, velas y detalles naturales que se fusionaron con el paisaje playero. Allí con un grupo de amigas, celebró su nuevo año de vida con un menú acorde.

Para protegerse del sol, la decoración contó con una enorme sombrilla con flecos blancos y le aportó un aire bohemio y sofisticado al espacio dedicado para disfrutar de un almuerzo tipo gourmet. A través de su cuenta de Instagram, Aitana, quien es bailarina y modelo, mostró la intimidad del festejo y cautivó a sus miles de seguidores con postales y videos que reflejaron cada detalle de la jornada.

El look "cut out" en celeste pastel de Aitana, la hija de Rocío Guirao Díaz, para su cumpleaños

Para la importante ocasión, Aitana apostó por un vestido celeste pastel de silueta ajustada y diseño cut out. El diseño, de escote halter, dejó parte del abdomen al descubierto y se destacó por un gran aplique circular metálico en tono dorado que ubica en el centro, el cual unió las distintas piezas de la prenda y aportó un toque moderno.

Aitana, la hija de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini

La artista completó el estilismo con joyería minimalista en tonos dorados y plateados como pulseras delicadas y un reloj metálico. Además, su estética incluyó un cabello suelto con raya al medio, mientras que el maquillaje se mantuvo natural y luminoso, ideal para una celebración de día junto al mar.

Aitana, la hija de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini

Entre las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, Aitana Paladini se mostró con su mamá, Rocío Guirao Díaz. En la tierna postal donde se las ve abrazadas y sonriendo se puede apreciar que la modelo eligió un look relajado pero elegante compuesto por un top tejido en color blanco sin mangas y un short de jean con efecto lavado. Su pelo suelto y maquillaje fresco, acompañó el espíritu descontracturado y sofisticado de la celebración que honró a su hija.

Rocío Guirao Díaz junto a su hija Aitana Paladini

Así, entre risas, charlas y momentos compartidos con sus amigas, fue la elegante fiesta de playa de Aitana, la hija de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini, por sus 17 años. Una fecha inolvidable que reunió a sus amigas y familiares en una celebración súper chic frente al mar.