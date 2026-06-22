El mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi por los dos goles contra Austria

Como ocurre en cada compromiso importante de la Selección argentina, Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi en una nueva jornada especial con la camiseta albiceleste. Desde las tribunas, junto a sus hijos, vivió con intensidad el triunfo por 2-0 que le permitió al equipo de Lionel Scaloni asegurar su clasificación a la siguiente instancia del Mundial.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Una vez finalizado el encuentro, Antonela Rocuzzo recurrió a sus redes sociales para compartir algunas imágenes de la jornada y dedicarle unas palabras al capitán argentino. El gesto no pasó desapercibido y volvió a reflejar el apoyo constante que mantiene hacia el futbolista en cada uno de los momentos más importantes de su carrera.

La dedicatoria de Antonela Roccuzzo tras la victoria de Argentin

A través de su cuenta de Instagram, Antonela Roccuzzo publicó una serie de fotografías junto a sus hijos durante el encuentro y las acompañó con un mensaje dedicado a Lionel Messi: "Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez", escribió junto a un corazón blanco y la bandera argentina. Luego completó la publicación con una importante declaración: "Te amo @leomessi".

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi

La empresaria suele compartir distintos momentos vinculados a la carrera deportiva de Lionel Messi, especialmente durante las competencias más importantes. En esta oportunidad, eligió destacar una nueva actuación del capitán argentino en una noche clave para el seleccionado nacional.

Los mensajes de los compañeros de Lionel Messi tras el triunfo

Antonela Roccuzzo no fue la única que reaccionó después de la victoria frente a Austria. Varios integrantes de la Selección argentina también utilizaron sus redes sociales para felicitar a Messi y celebrar una nueva actuación destacada del capitán. Rodrigo De Paul compartió una publicación con una frase que reflejó la admiración que siente por su compañero: "Qué privilegio ser parte. ¡Vamos Argentina!".

El reconocimiento de la selección a Lionel Messi

Por su parte, Cristian "Cuti" Romero escribió: "Hue.., corazón y mucho fútbol. @leomessi estás loco", mientras que Ángel Di María eligió un mensaje breve pero contundente para resumir la actuación del rosarino: "General. Vamossssss". Las publicaciones dejaron en evidencia el cariño y la admiración que Lionel Messi recibe, no solo por parte del plantel argentino, sino también de parte Antonela Roccuzzo y sus hijos. Así, una vez más, el mejor del mundo volvió a regalarles a todos ilusión y ganas para hacer frente a esta nueva copa del mundo.