La reversión de la camiseta argentina con encaje y brillos que lució Ailén Cova para alentar a la selección

Ailén Cova presenció el segundo partido de la selección argentina en el Mundial 2026, donde su pareja Alexis Mac Allister fue parte del equipo titular. Fiel a su estilo, la joven mostró el look albiceleste que eligió para asistir al estadio junto a su hija Alaia y los familiares del futbolista.

Camiseta customizada y denim wide leg: así fue el look fashionista de Ailén Cova en el Mundial 2026

Ailén Cova acompañó a Alexis Mac Allister en el encuentro frente a Austria en el Mundial 2026. La influencer se hizo presente en el estadio de Dallas junto a su pequeña hija Alaia para alentar a su novio y a la Argentina con un look personalizado que se llevó todas las miradas. Antes de asistir al lugar, compartió con sus seguidores el atuendo elegido para la ocasión y llamó la atención.

Tal como se puede ver en el collage de fotos que subió a sus historias de Instagram, Ailén Cova lució una original reversión de la camiseta albiceleste confeccionada en un delicado tejido de encaje, que conservó las clásicas franjas celestes y blancas pero sumó detalles glamorosos.

La reversión de la camiseta argentina que lució Ailén Cova

La prenda, sin mangas y con hombreras marcadas, incorporó aplicaciones de glitter dorado en el escudo de la AFA, las siglas de la selección y el número 20 en la espalda, además del apellido “Mac Allister” estampado en letras brillantes en clara referencia a su pareja. Para darle un aire más relajado y moderno, llevó la camiseta anudada en la parte frontal, dejando ver parte de su abdomen. Cabe mencionar que este truco de estilismo está siendo bastante utilizado por las mujeres de los futbolistas en este Mundial 2026 y ella no fue la excepción.

Ailén Cova completó su estilismo con un pantalón de jean wide leg negro de tiro bajo, un ítem que es tendencia y que aporta un toque urbano y actual al conjunto. Asimismo, optó por accesorios minimalistas dejando el protagonismo absoluto a la camiseta customizada. Su estética se completó con un cabello semi recogido y maquillaje natural que hizo foco en su piel glowy.

Ailén Cova con la reversión de la camiseta argentina

Los looks matchy matchy de Ailén Cova y su hija Alaia para acompañar a Alexis Mac Allister

Ailén Cova enterneció a los usuarios al mostrar que coordinó su outfit mundialista con el de su hija. La pequeña Alaia, que nació en septiembre de 2025 fruto de su amor con Alexis Mac Allister, llevó una versión mini de la misma camiseta customizada, con las franjas celestes y blancas, detalles de brillo dorado y el número 20 en homenaje a su papá.

El tierno look de la bebé se completó con un short de denim en color gris oscuro y un adorable moño celeste en el pelo, logrando una combinación perfecta con el estilismo de su mamá. Juntas, madre e hija se robaron todas las miradas antes y después del partido. También, demostraron una vez más su apoyo incondicional a Alexis Mac Allister y a los demás integrantes de la scaloneta desde las tribunas.

De esta manera, lejos de elegir la clásica camiseta oficial albiceleste o su versión alternativa, Ailén Cova apostó por un modelo customizado con encaje y brillos dorados. Entre los detalles que se destacan en esta prenda, se encuentran el número "20" y "Mac Allister", el apellido de su pareja.