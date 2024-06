Sabrina Cortez y Alan Simone protagonizaron una pública ruptura rodeada de infidelidad tras salir de Gran Hermano. Fue la joven quién reveló que su pareja la engañó en varias ocasiones.

Ahora, la rubia se quebró en llanto mientras dialogaba con Nicolás Peralta en el canal oficial de streaming de Telefe. “Voy a contar la verdad. Yo vengo hace unos días mal, mal, mal. Obviamente, creo que de ambas partes estamos mal, ninguno de los dos está saltando en una pata con todo lo que pasó. Hablo de mí y de Alan”, expresó la exhermanita.

Sabrina Cortez junto a Alan Simone.

Además, la exparticipante de Gran Hermano se mostró angustiada ante las mentiras que comenzaron a circular tras su separación: “Siento que hay mucha desinformación. Lo repetí varias veces, que no fueron solo dos mensajes. Yo no necesito salir a contar a la gente para que sepa todo lo que pasó”.

Por último, al romper en llanto, Sabrina Cortez le pidió a Alan Simone que se responsabilice de sus actos: “Pero sí necesito que haya una persona responsable que diga, ‘pasaron cosas, entiendo que Sabrina no quiere aceptar estas cosas para su vida. Déjenla en paz con la decisión que tome’, ¿entendés?”.

Qué más dijo Sabrina Cortez sobre su separación con Alan Simone

Mientras intentaba contener sus lágrimas, la exhermanita pidió al aire: “No opinen sobre algo que no saben. Lo primero que quiero decir es que, lo vuelvo a repetir, no fueron solo dos mensajitos, fueron un montón de situaciones más. Pero más allá de eso, si fueran solo dos mensajitos, ¿quién es la que tiene que decir? Yo y cuanto mucho Alan”.

Para cerrar el tema, Sabrina Cortez aseguró que terminó con Alan Simone por más de dos mensajes: "Dejen de decir, dale una oportunidad por solo dos mensajitos porque no es así. No fue eso. Sí hay amor, obviamente, pero yo no elijo eso para mi vida. No quiero eso para mi vida. A mí, mi familia me enseñó otra cosa. Y la verdad es que quiero algo que me merezca realmente”.

J.C.C