La modelo Rocío Marengo se encuentra participando en el reality de el trece “El Hotel de los Famosos 2”, conducido por Pampita y el Chino Leunis. En las últimas horas, Marengo abrió sus sentimientos y en una charla con el hermano de Majo Martino, Juanma Martino, expresó su preocupación y cuestionó su participación en el reality.

Si bien el reality tiene competencias fuertes, la prueba de mayor riesgo es la H, y es lo que mas le preocupa a Marengo, quien se tiene que enfrentar a la temible H junto a Enzo Aguilar. "Me sentí como re... no sé si es inocente la palabra, pero estaba en un cumpleaños yo, ¿entendés? Como me vota Emi, tipo todo bien, después me empezaron a caer votos, terminé yo en la H que nunca me hubiese imaginado. Fui como a estar un rato ahí compartiendo, me sorprendió", comenzó diciendo la rubia.

Rocío Marengo y Enzo Aguilar se enfrentan a la H

El desconsolado llanto de Marengo

Rocío Marengo no pudo resistir más y en la charla que tuvo con Juanma Martino rompió en llanto y expresó: "Estoy hablando con Juanma (Martino), que si bien me contiene y me escucha que me hace muy bien, ayer me votó. Es difícil ganar, pero no sé si estuve bien en entrar. Me expuse mucho bol... Al ped...".

Rocio Marengo en el equipo azul compitiendo en "El Hotel de los Famosos 2"

Queriendo ayudar a su amiga, Juanma le preguntó: "Yo creo que sí estuviste bien, ¿por qué vas a estar mal? No te pongas mal, no te desesperes ¿Por qué pensás que te expusiste mucho? ¿cuál sería la exposición?".

Rocio Marengo compitiendo por la prueba de huesped y staff

La H es la máxima competencia que requiere velocidad, ingenio, concentración y astucia, y es por eso que la ex de Eduardo Fort expresó que quizás no sea capaz de superarla. "Me gustan estos desafíos, pero no pensé que estoy muy grande, no sé, hace mucho que no hacía algo así. Son etapas de la vida. Tengo que tener claro que mi miedo es pararme en la H" "Eso no tiene nada que ver, acá no hay edad, no hay nada", cerró Marengo.