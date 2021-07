La Voz Argentina despierta pasiones entre sus seguidores pero también detractores. El certamen de Telefe se convirtió en protagonista de las noches de Twitter y la familia Montaner son foco de diversos comentarios.

Pero esta vez, sorprendió el mensaje de Mercedes Morán quien, como varios de los usuarios, se animó a cuestionar el programa y los jurados Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky. "Me aburre la familia", escribió la artista lo que Ricardo Montaner no dudó en responder.

El mensaje de Mercedes Morán para Montaner.

“Y pensar que toda la familia que te aburre, se junta para verte actuar y admirarte", expresó el jurado de La Voz Argentina.

"El otro día hablaba con Marlene del carácter que le pones a todos tus personajes, tu impronta y calidad me hacen imposible pensar que eres la misma que nos corresponde de esa manera. Dios te pague”, siguió.

Fuerte mensaje de Ricardo Montaner contra Mercedes Morán: "Dios te pague"

Ricardo Montaner contó el problema que tuvieron con Camilo, su yerno

Ricardo Montaner y sus hijos, Mau y Ricky, revelaron una divertida anécdota que involucra a Camilo, el marido de Evaluna.

Después de la presentación de uno de los participantes de La Voz Argentina, el dueto reveló que la canción que eligió el músico era de su cuñado.

"Te voy a echar un cuento. Mi hermana me dice: ‘Estoy saliendo con un chico que es compositor, cantante, y quiero que escriba con ustedes’. Y cuando lo conocimos nos puso esta canción que había escrito para ella, y la parte que dice ‘Yo te imaginaba desnuda' casi que me provocaba, tú sabes, ganas de ahorcarlo sin conocerlo”.

Ricardo Montaner, suegro del popular cantante, agregó: “A mí me pasó lo mismo. Yo me imaginaba lo que decía la letra y me empezó a caer muy mal ese Camilo”.

AM