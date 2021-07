VIDEO | Fuertísimas declaraciones de More Rial contra su madre Silvia D'Auro

More Rial nunca se guarda nada cuando la convocan a hablar. En esta oportunidad se prestó a responder cinco preguntas mediante sus historias de Instagram y la joven empresaria explotó de furia (con un tono calmo) pero con fuerte dichos cuando un seguidor le preguntó por Silvia D' Auro, su madre adoptiva (y la de su hermana Rocío).

"¿Qué relación tenés con tu mamá?", le consultaron. Sincera, la hija de Jorge respondió: "Yo no tengo nada que ver con esas señora, yo no tengo contacto pero la Justicia se va a encargar. Yo ya le pedí a mi abogado para que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante once años".

"Hace once años desapareció y dejó a dos menores básicamente con su papá que, gracias a Dios nos supo criar muy bien, pero la verdad que terrible hija de pu...", continuó More.

"Y yo hoy teniendo un hijo no entiendo muchas cosas. Comprendo que lo que ella hizo es un abandono yo no entiendo para qué mier... nos adoptó si nos iba a terminar abandonando. Así que bueno, Silvita te mando mil besitos y nos vemos en la Justicia", remató contundente.

"Igual no quiero que piensen que me afecta lo que dice esta señora porque es una loca psiquiátrica, o sea quien no sabe cuidar a sus hijos está en falta claramente con uno mismo. Pero bueno, allá ella", finalizó.

Mirá el fuerte video de More...

More Rial llora la muerte de un íntimo amigo

Son días de inmenso dolor para More Rial quien llora la muerte de Andrés Galfrascoli y Sofía, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados entre los escombros de las Champlain Towers de Miami.

La hija de Jorge Rial se volcó en las redes para despedir al cirujano y su pequeña hija a quienes conoció a través de su mamá del corazón, Jackie Patoka. Francesco, el hijo de la joven, solía jugar con Sofía a quien veía tanto en Buenos Aires como en sus viajes a Miami cuando todos se encontraban en la casa de la empresaria uruguaya.

"Gracias por jugar siempre con Fran. Popía de mi vida. Te amo mi amor. Es una tristeza enorme la noticia. Te amamos, Fran te va a extrañar", escribió More Rial junto a postales de los pequeños jugando juntos.

