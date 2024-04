Furia Scaglione preocupó tanto a sus compañeros como a todos los televidentes al revelar que padece Leucemia. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que la hermanita continuará en la casa más famosa del país sin recibir ningún tratamiento.

Al ver las preguntas que llenaron las redes sociales, la médica Mariana Lestelle intentó aclararlas en su cuenta oficial de X. Recordemos que Juliana confesó en vivo: "Tengo algo que es una verg…, pero no tengo que hacer tratamiento. Como estoy en el nivel uno, no estoy en el nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro. Chicos, tengo leucemia”.

Por su parte, la doctora explicó las palabras de la participante más polémica de esta edición y dio más detalles sobre el estadío de la Leucemia linfocítica crónica que padece la joven.

El tweet de Mariana Lestelle.

En su cuenta de X, Mariana Lestelle aclaró por qué Furia Scaglione puede continuar en el reality tras su diagnóstico: "Presentan linfocitosis y ganglios linfáticos agrandados. No tienen el hígado ni el bazo agrandados; tampoco tienen anemia ni niveles bajos de plaquetas".

Cómo reveló su diagnóstico Furia Scaglione en Gran Hermano

En una charla que mantuvo junto a sus compañeros en la casa más famosa del país, Juliana aclaró que ya había recibido el diagnóstico y que a pesar de tener Leucemia, aseguró que "todo está bien" y que tenía "el apto médico" para poder seguir en el reality.

Además, Furia Scaglione le detalló al resto de hermanitos: "Esto no es un juego, no es una broma, no es nada de eso. No tengo que someterme a tratamiento porque está en etapa uno, así que cada mes debo hacerme análisis de sangre para monitorearlo. Si llega a la etapa tres cerca de los 40 años, entonces sí, estamos en problemas".

