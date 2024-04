Furia Scaglione se vio obligada a abandonar la casa más famosa del país hace algunos días para realizarse distintos estudios médicos, y recientemente la jugadora reveló que le detectaron Leucemia en grado uno. Al escuchar a su hermana, Coy decidió expresar sus sentimientos en sus redes sociales.

En una de las habitaciones de Gran Hermano, Juliana le reveló a sus compañeros: "Tengo algo que es una ver…, pero no tengo que andar de tratamiento. Y por ende, como estoy en nivel uno y no es el nivel cuatro, puedo seguir acá adentro. Chicos, tengo Leucemia”.

"No tengo que tratarlo porque está en nivel uno, tengo que sacarme sangre todos los meses para ver qué onda”, detalló la participante más polémica de esta edición y sumó: “Puede ser que a los cuarenta años me pegue el nivel 3 y cag….".

Furia Scaglione junto a Coy en Gran Hermano.

Por último, Furia Scaglione compartió con sus compañeros las nuevas indicaciones que le dieron los doctores: "Me dijeron que haga vida sana, que no fume tanto, porque bueno, ya saben el cigarrillo lo que hace, no puedo entrenar lo que entrenaba antes, no puedo ser atleta de alto rendimiento, pero sí entrenar".

El emotivo mensaje de Coy tras el diagnóstico de Furia Scaglione

La hermana de la participante uso su cuenta oficial de X para agradecer a los fanáticos de Juliana: “Gracias por todos los mensajes, vayan respirando y soltando toda incertidumbre. Furia está en juego. Cuando lo sienta, va a contar como fueron los resultados. Gracias a todos por acompañar principalmente a Furia en sus dos partes (reality- realidad)".

El tweet que compartió Coy.

Por último, Coy reveló como afecta el amor de sus seguidores a Furia Scaglione dentro de Gran Hermano: "Todo mi amor con ustedes. Los amo y nuevamente gracias por el respeto y amor que tienen por Furia. Las energías más poderosas son ustedes y Furia lo siente y lo recibe. Gracias gracias, gracias".

