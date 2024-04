Furia Scaglione está atravesando un complejo momento dentro de Gran Hermano y desde el reality están viviendo una situación más que inusual. Luego de que abandonara la casa para hacerse estudios médicos, Juliana confirmó en el día de ayer que fue diagnosticada con leucemia en nivel uno.

Por el momento, no debe recibir tratamiento, tal como ella se lo explicó a sus compañeros dentro de la casa: "Como estoy en el nivel uno, no estoy en el nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro”, aseguró y desde la producción también explicaron cómo se llevará a cabo el protocolo de cuidado.

Santiago del Moro se comunicó con los hermanitos y dijo: "Están con una jugadora que sigue en competencia, con apto médico, que es una más, ustedes ya lo saben, pero les quiero informar esto para que no les queden dudas". Luego, leyó al aire la palabra de los médicos a cargo del caso de Furia.

El apto médico de Furia Scaglione

“Es muy importante esto que tengo porque ella me dio el ok. Es parte de la constancia y el apto que le da la clínica para que Furia vuelva al juego. Lo quería leer, pero primero le pedí la autorización a ella. Como es su cuerpo, sin la autorización de ella no podemos decir nada”, aclaró del Moro antes de leer parte del documento médico.

“Se le explica que por el momento no requiere tratamiento, pero sí un seguimiento médico mensual, que incluye un control de laboratorio. Puede realizar una vida normal, pero debe consultar en caso de presentar cambios o síntomas”, explicó y así confirmó que Furia Scaglione está en condiciones de seguir dentro de la casa de Gran Hermano.