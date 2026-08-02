Gabriel Corrado habló del presente de sus tres hijos, que viven fuera de la Argentina: “Siento que los hemos educado bien"

Gabriel Corrado es uno de los galanes más reconocidos de la televisión argentina. Con una extensa trayectoria en telenovelas, donde protagonizó grandes éxitos, también supo reinventarse y construir una sólida carrera como conductor. Más allá de su faceta profesional, su vida personal siempre despertó la curiosidad de sus seguidores. En una entrevista con Andrea Rincón para Con todo respeto (Canal 9), el actor habló sobre el presente de sus tres hijos -Lucas (35), Lucía (33) y Clara (27)-, quienes tomaron distintos caminos y actualmente viven fuera de la Argentina.

Gabriel Corrado: de galán de telenovelas a papá de hijos que construyeron su propio camino

Gabriel Corrado y Constanza Feraud se conocieron hace más de tres décadas atrás cuando él comenzaba a consolidar su carrera artística. Durante esa época, formaron una familia manteniendo un perfil súper reservado y alejado de la exposición mediática. A lo largo de los años, el artista destacó en varias entrevistas la importancia de su esposa y de la unión de su familia como uno de los pilares de su vida. Hoy, con sus hijos ya hechos adultos y cada uno de ellos viviendo lejos del país, habló de cómo transitó la partida de los jóvenes y los valores que buscó transmitirles.

Hijos de Gabriel Corrado | Instagram

En la entrevista mencionada, Gabriel contó que Lucas se instaló en Ámsterdam, Lucía en Hamburgo y Clara en Nueva York, tres destinos que marcaron una nueva etapa para el actor. Al recordar el momento en que cada uno decidió emprender su propio camino, reconoció que sintió “un vacío muy grande cuando un hijo se va”.

Sin embargo, con el paso del tiempo logró adaptarse a la distancia y destacó la importancia de las herramientas que, junto a su esposa, les brindaron durante su crianza. “El hecho de estar conectado por videollamada, por comunicado con ellos… nosotros les hemos dado muchas herramientas. Siento que los hemos educado bien y han estudiado también. O sea que tienen herramientas como para estar en cualquier lugar del mundo sabiendo manejarse”, expresó.

Además, remarcó el valor de los vínculos y los códigos familiares que acompañaron el crecimiento de sus hijos. “El hecho de haberlos formado en una familia con amor, con cariño, no haberlos dejado solos. Cuando yo me fui de viaje, yo no me fui solo. Yo me fui con mi familia”, manifestó al hablar de su propia experiencia lejos del país. En ese sentido, aseguró que sus hijos incorporaron esos valores principalmente a través del ejemplo brindado: “Creo que nuestros hijos, más que de cosas que les dijimos, lo vieron, lo sintieron, de cómo se maneja nuestra familia. Y nuestra familia se maneja así, tiene códigos”.

Así es la vida de los hijos de Gabriel Corrado lejos de Argentina

Los tres hijos de Gabriel Corrado construyeron sus caminos profesionales y personales en el exterior. El mayor se desempeña como economista y emprendedor en Ámsterdam, Lucía desarrolló una carrera vinculada a la dirección y producción audiovisual en Hamburgo, mientras que Clara, se instaló en Estados Unidos, donde está al frente de una empresa de turismo y continúa formándose en el ambiente artístico de la actuación y el teatro. Además, comparten una formación multicultural y dominan varios idiomas.

Aunque la distancia los separa durante gran parte del año, todos los años, la familia se reúne en Italia, país en el cual pasaron gran parte de su infancia. Allí suelen reencontrarse con sus padres para recorrer distintos destinos turísticos, disfrutar de su cultura y fortalecer su vínculo.

Asimismo, cada uno de ellos construyó su propia vida junto a sus respectivas parejas, desarrolló proyectos personales y mantiene una visión amplia del mundo, influenciada por la educación y las experiencias que marcaron su crecimiento. Según contó el propio dramaturgo, hasta el momento sus hijos eligieron postergar la maternidad y la paternidad para enfocarse en sus recorridos individuales y en sus carreras profesionales. Frente a esta decisión, Corrado aseguró que la acompaña con tranquilidad, respetando los tiempos y las elecciones de cada uno.

Hijos de Gabriel Corrado | Instagram

Aunque hay momentos en los que la nostalgia aparece al recordar la distancia que lo separa de sus hijos, Gabriel Corrado transita esta etapa con orgullo y serenidad. El actor destacó la independencia que lograron construir y valoró la posibilidad de acompañarlos desde otro lugar, celebrando sus elecciones, sus logros y el camino propio que cada uno decidió emprender.