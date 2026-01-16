El presente de Lucas, el hijo de Gabriel Corrado que dejó todo para irse a Europa y "vivir una vida más responsable”

Lucas, el hijo de Gabriel Corrado, atraviesa un presente marcado por la decisión de dejar todo para irse a Europa y “vivir una vida más responsable”. Su historia combina experiencias en la actuación, la música y nuevos proyectos que lo llevaron a construir un camino distinto. Hoy su vida se desarrolla en un entorno diferente, con iniciativas que reflejan sus convicciones.

Lucas, el hijo de Gabriel Corrado, eligió un rumbo diferente y dejó atrás su vida en Argentina para instalarse en Europa. Su recorrido incluye pasos por la televisión, el cine y la música, pero hoy se centra en un proyecto personal que refleja sus convicciones personales. En su presente confluyen experiencias que lo llevaron a apostar por un estilo de vida consciente.

El hijo del destacado actor decidió seguir un camino alejado de la actuación y construyó su vida lejos de los reflectores. Con 35 años, reside en Ámsterdam desde 2020 y se dedica a un proyecto personal vinculado al cuidado del planeta. Su presente está marcado por la búsqueda de un impacto positivo en el consumo y en la forma de vivir.

En 2016, Lucas Corrado participó en la novela Por amarte así y también en la película Baires. Su paso por la televisión y el cine argentino es recordado por sus seguidores. Sin embargo, con el tiempo decidió alejarse para conquistar nuevos horizontes. “Dejé todo para irme a Europa y vivir una vida más responsable”, expresó en una entrevista con La Nación en 2023.

Además de la actuación, el primer hijo de Gabriel Corrado y Constanza Feraud apostó por la música desde muy joven. Toca la batería desde los 5 años y formó parte de varias orquestas. “Formé parte de un par de orquestas y tuve dos bandas: una que se llamaba The Skinners y, ya más grande, Malcom. Hicimos una gira muy interesante en México en 2014 con Ricky Martin, Juanes y The Smokers”, reveló.

En 2020, Lucas Corrado se instaló en Países Bajos junto a su pareja. Allí comenzó a trabajar en proyectos vinculados al consumo responsable y la sostenibilidad. Su vida en Ámsterdam marcó un cambio profundo respecto a sus primeros pasos en el mundo artístico. Llevándolo a enfocarse en una iniciativa de vida más consciente.

En 2023, brindó una entrevista donde habló de su motivación por ser vegano y de su emprendimiento Bluehouse World. Se trata de una plataforma de marketplace online que conforma una red de compañías ecoamigables y veganas. El objetivo es ofrecer productos y servicios que respeten el medio ambiente, promoviendo así un consumo responsable.

En este contexto, Lucas Corrado explicó que su decisión de emigrar estuvo vinculada con la necesidad de encontrar un estilo de vida que sostenga sus convicciones. “Vivir una vida más responsable” es la frase con la que resumió su presente. En Europa, el emprendedor combina su trabajo en Bluehouse World con una rutina que prioriza el cuidado del planeta.

